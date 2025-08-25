Jutta Leerdam werkt in Nederland hard aan haar voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen, met de Olympische Spelen als ultieme eikpunt. Haar zussen kiezen ondertussen voor een heel andere omgeving. Merel en Beaudine zijn met hun ouders op vakantie in Italië en gaven via Instagram een inkijkje in hun zonnige avontuur.

Voor Jutta zelf is er deze zomer weinig ruimte voor ontspanning. De 26-jarige sprintster staat midden in haar voorbereiding op de Olympische Spelen van 2026 in Milaan, waar ze goud wil veroveren op de 1000 meter. Eerder deze week liet ze zich op TikTok nog van een heel andere kant zien met een mysterieuze uitspraak, maar op het ijs draait alles om focus richting haar ultieme doel.

'La dolce vita' voor de familie Leerdam

Haar zussen kiezen ondertussen voor een heel andere invulling van de zomer. Merel (28) pakte het zonnig aan en deelde op Instagram beelden van een dagtocht door Toscane. Samen met zus Beaudine en hun ouders stapte ze op een Vespa voor een rit langs wijngaarden en dorpjes, afgesloten met een uitgebreide wijnproeverij. "La dolce vita in Tuscany", schreef ze bij de video. "Ik heb van elke minuut genoten."

Ook vader Kjeld en moeder Monique waren mee op de trip. De beelden laten een ontspannen familie Leerdam zien die samen geniet van de Toscaanse zon, scooters en wijn. Terwijl Jutta in Nederland alles opzij zet voor haar Olympische voorbereiding, pakken haar zussen en ouders juist een moment van ontspanning.

Online in de spotlights dankzij Jutta

Merel is voor veel volgers geen onbekende. Als marketingprofessional en content creator deelt ze regelmatig haar reizen en dagelijkse leven, vaak met zus Beaudine aan haar zijde. Zo liet het duo eerder zien hoe ze samen een kitten in huis haalden en verschenen ze in vrolijke TikTok-video’s. Dankzij Jutta’s miljoenenpubliek op Instagram vinden ook haar zussen geregeld de weg naar de spotlights.

Sprookjesbruiloft aan het Comomeer

Eerder deze maand was Jutta overigens wél even in Italië, toen ze samen met haar ouders de bruiloft van zwager Logan Paul en Nina Agdal vierde aan het Comomeer. Het was een sprookjesachtig weekend vol zon en glamour, al gebruikte de sprintster zelfs daar de sportschool om haar Olympische voorbereiding niet te verstoren. Inmiddels is ze dus terug in Nederland, waar de blik volledig op Milaan 2026 gericht is.