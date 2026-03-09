Jutta Leerdam geniet momenteel van haar vakantie en daarbij brengt ze ook flink wat tijd door met haar verloofde Jake Paul. De topschaatsster ontving aan de andere kant van wereld ook nog een peperdure beloning van de Amerikaanse influencer.

Leerdam pakte vorige maand op de Spelen een gouden medaille op de 1000 meter en een zilveren plak op de 500 meter. Haar verloofde Jake Paul zag dat van de tribunes met eigen ogen gebeuren en barstte na haar olympische titel op de kilometer zelfs in tranen uit. Leerdam zette na de Spelen een punt achter haar seizoen door de WK sprint over te slaan en vloog vervolgens richting Puerto Rico om tijd met Paul door te brengen. Daar ontving ze van hem een bijzondere verrassing.

Paul wilde zijn geliefde namelijk belonen voor haar sterke prestaties op de Spelen en kwam met een verrassing voor Leerdam op de proppen. De twee delen op Instagram een video van het moment waarop de topschaatsster te zien krijgt wat haar verloofde heeft geregeld.

Peperdure verrassing voor Leerdam van Paul

Paul houdt de handen voor de ogen van Leerdam terwijl ze op de oprit voor zijn huis staan. Als hij zijn handen voor haar gezicht weghaalt, kijkt de topschaatsster tegen een peperdure auto aan. "Oh my god", brengt ze uit als ze het voertuig ziet. Het gaat daarbij om een Mercedes Brabus G-Wagon. Die auto's zijn normaal gesproken enkele tonnen en soms zelfs een miljoen euro waard.

Leerdam omhelst Paul en inspecteert de auto vervolgens van binnen en van buiten. Ze stapt achter het stuur en kan dan nog altijd niet bevatten dat het voertuig van haar is: "Ik hou ervan. Ik kan het niet geloven, hij is zo mooi."

Paul maakt in het bijschrift van de video er geen geheim van waar Leerdam het cadeau aan verdiend heeft. "Alleen het beste voor mijn queen. Ze heeft hard gewerkt voor goud en zilver dus ik heb een bronzen G-Wagon voor haar gehaald", schrijft hij bij de video.

Onzekerheid over toekomst

Leerdam geniet momenteel van haar vakantie, maar het zou zomaar eens haar pensioen kunnen zijn. De topschaatsster wist na de Spelen in Milaan nog niet of ze komend seizoen zou terugkeren op het ijs, maar hield wel de optie open. In het verleden hintte haar verloofde erop dat de twee een gezin willen stichten en dat Leerdam snel zou gaan stoppen met schaatsen.