'Je bent perfect': Jutta Leerdam mist Jake Paul en verlangt naar oude tijden

Enkele uren voordat Jake Paul maandag in New York een persconferentie gaf over zijn gevecht met Mike Tyson, was Jutta Leerdam met haar zussen op het strand te vinden. De twee moeten elkaar weer missen en daar heeft de schaatsster het moeilijk mee.

Leerdam vloog na het schaatsseizoen direct naar de andere kant van de wereld om bij haar vriend te zijn. Ze brachten samen een groot deel van de tijd door in Puerto Rico, waar Paul een huis bezit. Echter komt aan al het goede ook weer een einde. Leerdam moest terug naar Nederland om zich voor te gaan bereiden op het nieuwe seizoen. Dat doet ze overigens niet met een ploeg, maar in haar eentje.

Jutta Leerdam duikt samen met haar zussen de zee in, en dat bevalt uitstekend Jutta Leerdam besloot vorige week om solo verder te gaan en zich niet aan te sluiten bij een schaatsploeg. Dat betekent dat ze zich dus niet aan schema's van anderen hoeft te houden en daar profiteert ze volop van.

'Ik mis je'

Leerdam had maandag een mooie dag op het strand had met haar zussen Beaudine en Merel, maar vond het een dag later maar moeilijk om haar vriend te moeten missen. Paul zit namelijk in de Verenigde Staten waar hij deze week meerdere persconferenties over zijn gevecht met Mike Tyson.

Leerdam plaatst op haar Instagram een foto van de twee samen. Ze laat daarbij weten dat ze hem mist. Paul reageert zelf ook op de post van zijn vriendin. "Je bent perfect", schrijft hij in de comments.

Ook eenzaam als sporter

Waar Leerdam haar vriend dus tijdelijk moet missen, zal ze komend seizoen op sportief vlak ook vaak het in haar eentje moeten doen. Ze besloot na wekenlange speculaties alleen verder te gaan na haar vertrek bij Jumbo. Leerdam liet toen in haar statement al weten dat het 'soms eenzaam' zal zijn, maar dat ze haar hart volgt.

Jutta Leerdam krijgt hulp bij schaatstoekomst: 'Met haar status is ze gewoon welkom' Jutta Leerdam zal haar toekomst niet vervolgen bij Jumbo-Visma. De grote vraag in de schaatswereld is dan ook wat zij nu gaat doen. Ze zal op zoek moeten naar een andere ploeg, of voor zichzelf moeten beginnen. De KNSB ziet 'geen enkele moeilijkheid of ruis' en is bereid haar waar nodig te helpen.

Toch hoeft Leerdam niet alles in haar eentje te regelen. Ze heeft door haar resultaten van de afgelopen jaren namelijk gewoon het recht om in Thialf te trainen en daar gebruik te maken van alle faciliteiten. Ook zou de KNSB, de Nederlandse schaatsbond, haar op verschillende manieren kunnen bijstaan. De bond meldde eerder al dat het ook in hun belang is dat Leerdam goede prestaties neerzet richting de Olympische Spelen en dat ze dus altijd aan mag kloppen als ze hulp nodig heeft.