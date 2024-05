Jake Paul schrikt van pikant plan Mike Tyson en erkent dat hij dat met Jutta Leerdam echt niet zou kunnen

Jake Paul en Mike Tyson staan over twee maanden tegenover elkaar en de twee boksers doen er alles aan op de hype rond het gevecht levend te houden. De laatste opmerkingen van Tyson gaan de vriend van Jutta Leerdam wat te ver.

Mike Tyson (57) liet weten dat hij richting het gevecht met Jake Paul op 20 juli geen wiet meer gaat roken en geen seks meer gaat hebben. Met name dat laatste maakt indruk op zijn 30 jaar jongere tegenstander. "Dan gaat hij heel boos zijn en op scherp staan. Dat uh, dat is flink angstaanjagend. Hij gaat een gekooid dier zijn, woest en helemaal gevuld."

"Ik zou dat echt niet kunnen", stelt Paul in zijn podcast BS w/ Jake Paul. "Ik vecht niet goed als ik kwaad ben, ik moet juist een beetje vrolijk zijn en lol hebben. Ontspannen zijn, een beetje grapjes maken, dan ben ik op mijn best. Echt, als ik twee weken geen seks heb, mezelf bedwing, dan krijg ik natte dromen. Dan wil mijn lichaam het eruit hebben."

Eén van zijn metgezellen vindt dat vreemd, maar daar is Paul het niet mee eens. "Dat laat alleen maar zien dat ik normaal ben. Ik heb eerder vier dagen voor een gevecht nog seks gehad en dat is wel goed." Volgens Paul wordt hij 'helemaal gek' als hij zich onthoudt van seks.

Jutta Leerdam

Paul en Leerdam vierden de afgelopen weken vakantie in de Verenigde Staten en Midden-Amerika. Tussendoor werd flink getraind, maar er was ook tijd om te genieten van het strand en lekker eten. Inmiddels is Leerdam weer terug in Nederland, waar ze zich zonder ploeg voor gaat bereiden op het nieuwe schaatsseizoen.

Omstreden gevecht

Lang niet iedereen is enthousiast over het aanstaande gevecht tussen Tyson en Paul. Onder meer MMA-icoon Conor McGregor veegde de vloer aan met het idee en ook oud-wereldkampioen Deontay Wilder ziet er helemaal niks in: "Het gaat op een clownshow lijken." Rico Verhoeven daarentegen, is wél enthousiast.