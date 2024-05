Jutta Leerdam pakt haar koffers maar voelt zich schuldig over vertrek uit Puerto Rico

Jutta Leerdam hintte eerder al op een afscheid van Jake Paul en nu lijkt ze hem toch echt te gaan verlaten. Op haar sociale media is te zien dat de schaatsster haar koffers pakt, maar zich schuldig voelt tegenover een nieuwe vriend uit Puerto Rico.

De hond van Paul wil geen afscheid nemen van Leerdam en klampt zich vast aan een shirt van de schaatsster. Aan het bijschrift in de Instagramstory van Leerdam is te zien dat ze zich schuldig voelt tegenover de golden retriever, die ze zeker zal missen bij terugkeer naar Nederland.

"We hebben zo'n goede band opgebouwd dan afgelopen anderhalve maand", schrijft Leerdam. De topschaatsster vertrok kort na het einde van het schaatsseizoen meteen naar Puerto Rico, waar vriend Paul een enorm landgoed heeft. Het stel was veel samen, maar daar lijkt voorlopig een einde aan te komen.

Instagramstory Jutta Leerdam

Nu de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen bijna begint zal de 25-jarige, die zonder team zit, weer terug naar Nederland moeten keren. Verschillende schaatsteams zijn hun voorbereiding op het nieuwe seizoen al gestart, maar Leerdam zit nog altijd zonder ploeg na het vertrek bij Schaatsteam Jumbo.

Advies voor 'intelligente' en contractloze Jutta Leerdam: 'Een paar snellere mannen nodig' Verschillende schaatsteams zijn hun voorbereiding op het nieuwe seizoen inmiddels gestart, maar toprijdster Jutta Leerdam zit nog altijd zonder ploeg. Ondanks dat ze voorlopig dus in haar eentje moet training, hoeft Leerdam zich voorlopig nog geen zorgen te maken over volgend seizoen. Dat vertelt oud-schaatsster Renate Groenewold aan Sportnieuws.nl.

Leerdam zal dus voorlopig in haar eentje trainen. Als ze haar vriend heel erg gaat missen zal ze misschien toch gaan overwegen om samen met hem een eigen schaatsploeg op te richten. Iets wat volgens sportmarketeer Chris Woerts niet onwaarschijnlijk is.

"Die heeft een geweldig landgoed op Puerto Rico en is schathemeltjesrijk", zei Woerts over Jake Paul. "Hij heeft de connecties en mogelijkheden om Jutta te helpen. Dat ze samen gaan zoeken naar sponsoren, trainers. Ze is natuurlijk een fotogenieke atleet met veel volgers op sociale media. Daar zou interesse genoeg voor te vinden moeten zijn."

Jutta Leerdam gaat de mist in bij schoonfamilie tijdens gender reveal Jutta Leerdam was met haar vriend Jake Paul afgelopen zaterdag aanwezig bij de gender reveal van Jake's broer Logan en zijn vriendin Nina Agdal. Tijdens een filmpje dat vooraf werd opgenomen, ging de Nederlandse schaatsster de mist in.

Hopelijk gaat haar relatie met Jake Paul de schaatscarrière van Leerdam niet in de weg staan, zoals volgens Bob van Oosterhout zou kunnen. "Er lijkt spanning te ontstaan, omdat haar sportieve carrière misschien wel lijdt onder haar carrière. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn."

Leerdam heeft na de breuk met Jumbo aangegeven dat schaatsen op één staat, maar Van Oosterhout plaatst daar zijn vraagtekens bij: "Ik heb begrepen dat ze in de onderhandelingen toch wel wat eisen had over hoe vaak ze een vliegtuig in en uit mocht naar haar vriend (Jake Paul, red). Wanneer dat schuurt met het sportieve programma, dan ontstaat er frictie."