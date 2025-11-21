Sparta-speler Shurandy Sambo plaatste zich afgelopen week op historische wijze voor het WK met Curaçao. Bij terugkomst in Rotterdam kreeg hij een warm onthaal. Trainer Maurice Steijn blikt in gesprek met Sportnieuws.nl terug op een mooie week voor Curaçao. "Van een carrière als die van Dick Advocaat kan je alleen maar dromen."

De wekker ging dinsdag op woensdagnacht vroeg in huize Steijn. De trainer van Sparta zette de wekker om om kwart voor twee in de nacht te zien hoe zijn speler Shurandy Sambo zich met Curaçao zou plaatsen voor het WK. "Ik heb de wedstrijd met veel spanning gevolgd", bekent Maurice Steijn. "Ik was enorm blij, in eerste instantie voor Shurandy en alle jongens van het team. Maar ook zeker voor de staf die ik allemaal persoonlijk ken."

Dick Advocaat

Steijn is welbekend met de staf van Curaçao waar Dick Advocaat, Cor Pot en Dean Gorré, maar ook Casper van Eijck en Kees Jansma in zitten. Over Advocaat heeft de Haagse trainer mooie woorden: "We kennen elkaar al heel lang en goed. We hebben allebei ook wel een beetje dezelfde achtergrond. Hij is zeker altijd een voorbeeld voor mij geweest", legt Steijn uit.

"Het is ook gewoon mooi hoe hij als mens in het leven staat, het is een prachtig mens. Van zijn carrière kan je als coach alleen maar dromen. Hij heeft zo'n mooie carrière, met dit nog eens als kers op de taart", doelend op het behalen van het WK met Curaçao.

Spartaan Sambo op het WK

Het plaatsen voor het WK zorgde ook voor feest in Rotterdam, waar Sambo deze morgen weer terugkeerde na een groot feest op het eiland. Bij zijn ploeg werd hij in het zonnetje gezet. "We hadden met z'n allen een actie verzonnen om hem warm welkom te heten en hem te feliciteren", zegt Steijn. Daar deed Sambo ook een opvallend, mooi dansje. "Zeker weten, ik denk ook niet dat dat het eerste dansje is wat hij eruit heeft gegooid de laatste dagen", lacht de trainer.

Voor Sambo is er weinig tijd om te herstellen. Zaterdagavond speelt hij alweer met Sparta tegen Fortuna Sittard, dat terwijl hij net terug is. Maar de speler gaf aan daar gewoon weer te willen spelen, de knop is weer om zoals ze dat mooi zeggen. 5 december mag hij zich weer even met Curaçao bezighouden, want dan is de loting van het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

