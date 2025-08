Johan Derksen zal maandagavond met genoegen naar de televisie hebben gekeken. Het gezicht van Vandaag Inside zag Hélène Hendriks terugkeren na een maandenlange afwezigheid van een operatie en het herstel daarvan. Zij neemt met De Oranjezomer nog twee weken de plek in van 'zijn' Vandaag Inside. Tot groot genoegen van 'De Snor'.

Tegen Shownieuws is Derksen (76) maar wat blij met de rentree van presentatrice Hendriks op de Nederlandse televisie. Zij stond maandagavond bij haar talkshow haar werk te doen, in plaats van zittend. Dit omdat ze anders 'te veel pijn' heeft. Hoe dan ook, Derksen is een groot voorstander van 'topwijf' Hendriks. "Ik vind het persoonlijk heel leuk", zegt hij. "Wilfred (Genee, red.), René (van der Gijp, red.) en ik zijn het niet over veel dingen eens, maar wél over het feit dat we alle drie Hélène een topwijf vinden."

Vandaag Inside

Op 18 augustus komt De Oranjezomer weer ten einde om plaats te maken voor Vandaag Inside. Het immens populaire praatprogramma keert dan op zijn beurt weer terug van een maandenlange vakantie. Hendriks had dolgraag langer gepresenteerd, maar moest de eerste tien uitzendweken missen door een operatie. Zij werd bij De Oranjezomer vervangen door eerst Johnny de Mol en daarna door Thomas van Groningen. Over hun kunsten is Derksen verdeeld.

Mening over voorgangers

"Johnny is een ontzettend leuke jongen, maar hij beheerst het kunstje niet. Thomas heeft het fantastisch gedaan. Die moet SBS meteen vastleggen", is Derksen wisselend in zijn mening. Over Hendriks zelf is Johan alleen maar positief. "Hélène is niet kinderachtig, je kan alles tegen haar zeggen." Bij de terugkeer van de presentatrice, die ook bij Ziggo Sport het internationale voetbal verzorgt, hoorde ook de rentree van haar vaste tafelgast Jack van Gelder. Die was een stuk minder te spreken over haar voorgangers.

Jack van Gelder

Vooral De Mol kreeg er van hem van langs. "Ik vond het helemaal niet goed gaan met hem. Hij las alles voor van een papiertje. Het presenteren van een talkshow vergt hele andere capaciteiten en die had hij niet", was hij hard. Hendriks nam het voor haar voorgangers op en bedankte ze dat ze haar wilden vervangen in haar periode van herstel van de operatie aan een beknelde zenuw in haar rug. De komende twee weken doet ze haar werk nog staand.