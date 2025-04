Johan Derksen dreigt weer weg te lopen bij Vandaag Inside: 'Dit was niet de afspraak'

Vrijwel geen enkele aflevering van Vandaag Inside eindigt zonder spraakmakende momenten. Ook woensdag was het weer raak. Johan Derksen dreigde op ludieke wijze weer weg te lopen bij het populaire programma.

Woensdagavond was advocaat Job Knoester te gast. Hij vergezelde Derksen, Wilfred Genee en Albert Verlinde, die op die dagen steevast de vervanger is van René van der Gijp. In het begin van de uitzending kwam een column van Sander Schimmelpenninck ter sprake. Die kopte: 'Niemand blijkt de hielen van Johan Derksen schoner te kunnen likken dan Job Knoester'.

Oude bekende blikt terug op memorabele breuk met Johan Derksen: 'Hij heeft me flink zwartgemaakt' Schrijver, columnist en sportjournalist Hugo Borst werkte lang samen met Johan Derksen bij Voetbal International. Toch donderde het na een vertrek van eerstgenoemde.

'Dit is een reden om weer weg te lopen'

'Met aandoenlijke afzwakkinkjes of door de aandacht snel te verleggen, probeert hij het geraaskal van De Snor redelijk te laten klinken. Vaderlijk zou je het kunnen noemen', schreef Schimmelpenninck. Maar van die woorden bleek woensdag niks waar. In de aflevering die draaide om geloof, de Amerikaanse politiek en het verschil tussen de mentaliteit van tegenwoordig en vroeger kreeg Derksen maar weinig gelijk van Knoester.

Dit is Johan Derksen: 'Bromsnor' van Vandaag Inside maakt zich na zeldzame afwezigheid zorgen om zijn vrouw Johan Derksen is een workaholic en zelfs een tv-aholic. Hij mag dan 76 jaar zijn, het woord pensioen wil hij niet horen. Derksen schuift nog vijf dagen per week aan bij de populaire talkshow Vandaag Inside en is alleen afwezig bij heel uitzonderlijke omstandigheden. De oud-voetballer steekt zijn mening bepaald niet onder stoelen of banken. Dit is Johan Derksen, ook wel 'De Snor' genoemd.

Ook over Married at First Sight werden de twee het niet eens. "Hij gaat het weer doen hè. Hij zit nu in de gevarenzone met alles wat hij doet", begon Wilfred Genee, doelend op dat Knoester weer niet de mening van Derksen deelde. "Kijk, dit is bijna een reden voor mij om wéér weg te lopen. Dit was niet de afspraak Job", reageerde Derksen gekscherend.

Derksen terug na emotionele week

Derksen zit weer gewoon aan tafel, wetende dat het naar omstandigheden goed gaat met zijn vrouw. Het markante tv-gezicht was vorige week vanwege 'privéomstandigheden' niet bij Vandaag Inside te zien. Als snel gingen de wildste verhalen rond, maar het bleek uiteindelijk om de vrouw van Derksen te gaan. Isabelle Pikaar had haar heup 'spontaan' gebroken.

Johan Derksen blikt terug op ernstige zorgen om zijn vrouw en spreekt Wilfred Genee tegen Johan Derksen was de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws. Hij ontbrak dinsdag vanwege ernstige zorgen om zijn vrouw. Isabelle Pikaar bleek een gebroken heup te hebben en daar leek iets ernstigs aan ten gronslag te liggen. Gelukkig voor Derksen en zijn vrouw lijkt alles goed gegaan, tot opluchting van 'De Snor'.

De reden daarvan is meestal heel ernstig. Vaak zit er dan een tumor in het lichaam, zo werd 'De Snor' verteld. "Als een dokter tegen je zegt dat er een grote kans is dat je vrouw kanker heeft, dan ben je wel even in paniek." Gelukkig voor hem en zijn vrouw werd er geen tumor gevonden en lijkt ook botkanker niet aan de orde.