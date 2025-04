Oude bekende blikt terug op memorabele breuk met Johan Derksen: 'Hij heeft me flink zwartgemaakt'

Schrijver, columnist en sportjournalist Hugo Borst werkte lang samen met Johan Derksen bij Voetbal International. Toch donderde het na een vertrek van eerstgenoemde.

In alle veertien jaar dat Borst bij VI werkte, maakte hij Derksen van dichtbij mee. Die was er namelijk liefst 38 jaar werkzaam, waarvan dertien jaar als hoofdredacteur. Toch werd Borst aangenomen in de tijd dat Derksen het nog niet voor het zeggen had bij het voetbalblad. "Later werd hij dat wel, maar hij heeft altijd gezegd: 'Hugo heeft een gouden pennetje'", zegt Borst in de nieuwste Playboy.

Onder de vleugels van Derksen voelde Borst zich 'altijd veilig'. "Maar ik heb ook zijn mindere kanten gezien", erkent hij.

Beladen breuk

Dat begon toen de fan van Sparta Rotterdam zijn eigen weg ging en voor een ander tijdschrift ging werken. "Toen ik uiteindelijk bij VI vertrok en met een collega een ander blad ging maken, draaide hij als een blad aan een boom en heeft hij me flink zwartgemaakt", blikt Borst terug. "Dat vond ik jammer, maar zo is Johan. Hij heeft zwaar opportunistische trekken, maar diep in zijn hart is hij een zeer sociale man."

Borst trekt vervolgens de vergelijking met Louis van Gaal, die ook zachtaardiger is dan hij doet voorkomen op tv. "Wat wel klopt, is dat dit soort mensen groeien bij vijandschap. Ze moeten wat vijanden in hun leven hebben en als ze dat hebben bereikt, dan vinden ze het ook wel prettig om er met gestrekt been in te gaan. Ik heb dat zelf eerlijk gezegd ook", erkent Borst.

Lessen van Derksen

Van al die jaren Derksen leerde Borst ook wel degelijk wat. "Dat een grote bek op zijn tijd helpt", verzekert Borst.

Derksen is sinds jaar en dag het gezicht van Vandaag Inside, terwijl Borst op NPO Radio 1 de sportzondag vol babbelt bij NOS Langs de Lijn. Ook schuift hij met enige regelmaat aan bij De Eretribune op zaterdagavond.