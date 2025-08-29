Vandaag Inside en de voorgangers van het programma hebben altijd wel ruimte voor wat vrolijk geklets over voetbal. Niet zo gek, met oud-voetballer René van der Gijp, oud-voetballer Johan Derksen en ex-sportjournalist Wilfred Genee aan tafel. Voor het WK 2026 lijkt de show spectaculaire plannen voor te bereiden.

Alhoewel het de afgelopen seizoenen steeds meer over politieke en maatschappelijke zaken gaat bij Vandaag Inside, blijft voetbal een grote liefhebberij van de heren. Volgens Story is het programma van SBS 6 van zins om tijdens het WK voetbal 2026 in de VS, Canada en Mexico naar een andere locatie dan Hilversum te verkassen.

Opvallend genoeg is dan weer niet een van de drie organiserende WK-landen gekozen. Volgens Story mikt Vandaag Inside op live-uitzendingen tijdens het wereldkampioenschap vanuit Curaçao.

Curaçao

Een bron zegt tegen het blad: “Het is de wens van de mannen van VI om volgend jaar zomer tijdens het WK Voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada een dagelijkse VI-uitzending vanuit Curaçao te maken. Vanwege het tijdsverschil en de late avond- en nachtwedstrijden is het nauwelijks mogelijk een late- night-talkshow vanuit Nederland te maken, en omdat het op Curaçao zes uur eerder is, biedt dat een mooie uitkomst."

'Extra dimensie'

Genee kan nog niet voluit bevestigen dat de verhuizing ook echt gaat gebeuren. Maar dat er over wordt nagedacht, en serieus ook, blijkt uit deze reactie: "We zijn eerst aan het kijken wat de programmering wordt en daarna pas hoe en wat. Ik vind dit soort evenementen op locatie altijd leuker. In het verleden hebben we natuurlijk al in Scheveningen, Otterlo en Zeist gezeten. Dat zorgde altijd voor een extra dimensie."

Speelschema nog onbekend

Met programmering doelt Genee op het speelschema van het WK. De bond FIFA moet dat nog publiceren. Daardoor is nu nog onduidelijk op welke tijdstippen de duels plaatsvinden. Toen het WK 1994 in de VS plaatsvond, waren er veel wedstrijden zo rond 21.30 en 22.30 uur Nederlandse tijd. Vandaag Inside begint rond 21.30 uur, wat slecht uitkomt, want dan kan er niet gereageerd worden op die wedstrijden, want die zijn dan nog bezig of moeten nog beginnen.