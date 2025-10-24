Hoe moet het verder met Ajax? Dat is de vraag waar de heren van Vandaag Inside zich donderdag onder meer over bogen. René van der Gijp, vroeger speler van onder meer PSV, ziet het somber in voor de Amsterdammers.

Vandaag Inside begon donderdag later dan normaal. TV-zender SBS 6 had namelijk een flink blok ingeruimd voor een verkiezingsdebat, gepresenteerd door Wilfred Genee.

In het reclameblok tussen het debat en Vandaag Inside kon Genee zich even opfrissen, om daarna monter op zijn stoel neer te ploffen voor een nieuwe uitzending van de talkshow.

Hoe moet het verder bij Ajax?

Nadat eerst politieke zaken werden besproken, richtte Genee zich tot Van der Gijp. Hij wilde van de oud-topvoetballer weten of het nog goedkomt met Ajax. "Nou ja, weet je, nee", zo begon hij, waarna het publiek lachte.

"Als je PSV zit te kijken en ook Feyenoord.. Dan is het bij Ajax tobben geblazen. Domme overtreding", zo zegt hij over Kenneth Taylor in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. De middenvelder kreeg al na een kwartier spelen rood.

Bikkelen

"Zo'n overtreding van: oke, ik laat zien dat ik aan het bikkelen ben", zo gaat Gijp verder. "Je kan beter proberen om goed voetbal te spelen." Daarna kwam Johan Derksen met een theorie. "Het is de schuld van Jan van Halst. Hij was directeur en hij heeft die Duitser Sven Mislintat 15 verkeerde spelers laten kopen."

Van der Gijp zegt: "Het is niet des Ajax dat we het alleen nog over Wout Weghorst hebben. Vroeger hadden we het over Frenkie de Jong en Hakim Ziyech." Derksen haakt zo in: "Nee, het is helemaal mis en de spelersgroep is niet goed genoeg. Geen enkele trainer in Nederland kan met deze spelersgroep presteren. Die Italiaan Francesco Farioli heeft achteraf gezien een topprestatie geleverd. Die was heel slim om te vertrekken."

Kenneth Taylor

Taylor kreeg in de vijftiende minuut een rode kaart, waarna Chelsea vlak daarna op voorsprong kwam. "De avond van Ajax is binnen enkele minuten geïmplodeerd", concludeerde de Engelse journalist David Richardson. De journalist was namens Sky Sports aanwezig op Stamford Bridge. "Het wordt een heel lange avond voor ze." Dat bleek: het werd 5-1.