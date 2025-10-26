Tadic werd tussen 2018 en 2023 bij Ajax een absolute publieksfavoriet door zijn kwaliteiten, maar ook zijn leiderschap. Voormalig Ajax-talent Kik Pierie zag het van dichtbij. Hij erkent de waarde van Tadic, maar benadrukt ook de rol van Daley Blind. "Er was ruimte voor fouten, maar je moest wel branie en jezelf tonen", stelt Pierie in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Tadic was jarenlang hét gezicht van een succesrijk Ajax. Met hem als aanvoerder haalden de Amsterdammers de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. "Hij was dé leider in de kleedkamer, verbaal en non-verbaal. Blind was iets meer de non-verbale leider, maar die was als het ware de ondersteuning van Tadic", herinnert Pierie zich nog heel goed.

'Blind zorgde dat Tadic geen schreeuwlelijk was'

De verdediger, die deze zomer stopte als profvoetballer, zag een belangrijke duorol voor de ervaren krachten van de Amsterdammers. "Tadic was écht het voorbeeld. Als een jong iemand op zijn flikker moest krijgen, dan deed Tadic het. Maar Blind zorgde dat Tadic geen schreeuwlelijk was, maar dat hij support kreeg. En dat werkte samen zó goed, dat het zorgde voor een natuurlijke balans binnen zo'n selectie."

"Er waren zulke sterke persoonlijkheden in dat team dat Erik ten Hag eigenlijk heel weinig hoefde te corrigeren, als er iets niet goed ging. En de jonge gasten die erbij kwamen, wisten meteen wat er gevraagd werd", vervolgt Pierie. "Er was ruimte voor fouten, maar je moest wel branie en jezelf tonen. Er werden dus wel bepaalde dingen geëist en dan werd geaccepteerd dat aan de bal nog niet alles goed ging."

Vergelijking met FC Twente

Pierie kwam in 2019 bij Ajax terecht, enkele maanden na de legendarische Champions League-campagne. Een jaar vertrok hij op huurbasis naar FC Twente. "Daar waren Robin Pröpper en Ricky van Wolfswinkel zoals Tadic en Blind bij Ajax en dan had je daaronder een laag met bijvoorbeeld Sadilek en Cerny. Zij ondersteunden dan weer die leiders non-verbaal en zo heb je in mijn ogen ook een piramide."

Host Robert Maaskant is benieuwd waar Pierie op doelt met ‘non-verbaal leiderschap’. "Nou, het voorbeeld geven op het veld. Je hebt natuurlijk heel veel fysieke aspecten, maar ook je uitstraling en werkethiek op het veld. Zij lieten zien hoe dingen moeten gaan in plaats van als het slecht gaat iedereen op zijn flikker geven. Dat heb je soms ook nodig."

Andere kijk op Dusan Tadic

De oud-trainer van onder meer NAC Breda en FC Groningen vindt het mooi om te horen dat er eens een andere kijk op Dusan Tadic wordt gegeven. "Heel vaak hoor je over Tadic dat hij als eerste in het krachthonk zit, maar ik denk dat het veel mooier is dat hij een speler is die op het veld ook juist veel extra’s deed. Met afjagen, omschakelen, loopacties maken en ook de vuile meters maken zonder bal."

Pierie sluit zich daarbij aan, maar benadrukt ook de rol van de Serviër buiten het veld. "Hij hielp je ook bij wat je eet en hoe je daarmee omgaat. Als hij zag dat je voor de zesde keer een dikke laag ketchup bij je omelet deed, dan zei hij wel: zou je niet even een keer een yoghurtje pakken? Het zijn van die kleine dingen…", sluit Pierie het onderwerp af.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangen Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld oud-voetballer Kik Pierie. Op 25-jarige leeftijd besloot Pierie zijn carrière te beëindigen om zijn maatschappelijke carrière voort te zetten. Niet omdat hij geen club meer had, maar omdat hij zelf niet meer wilde voetballen.

Hij vertelt openhartig over de periode voor zijn besluit, over het omgaan met de druk van het stempel 'talent', vertelt hoe het was om met John Heitinga te werken en bespreekt de invloed van Dusan Tadic en Daley Blind in de Ajax-kleedkamer. Verder komt hij met tal van anekdotes en wijze lessen over het belang van een carrière buiten het voetbal.