Johan Derksen heeft gereageerd op een openlijke liefdesverklaring van een bekende vrouw. Het boegbeeld van Vandaag Inside bleek onlangs bijzonder goed in de smaak te vallen bij een populaire televisiepersoonlijkheid. Nadat Derksen eerder al vol lof over haar was, deed hij daar nog een schepje bovenop.

Het gaat om Ingrid, een van de deelneemsters aan het populaire programma B&B Vol Liefde. Daar deed ze op het Griekse eiland Lesbos aan mee om de liefde te zoeken, maar zonder succes. Wel werd ze in een klap een bekende Nederlandse, want ze maakte indruk bij veel kijkers. Een van hen was Johan Derksen, die al toegaf een zwak voor haar te hebebn en haar 'echt een schat te vinden.'

Lofzang voor Johan Derksen

Dat vond Ingrid op haar beurt dan weer van Derksen. "Maar die is leuk! Ik zei al toen ik mee ging doen aan B&B Vol Liefde, nog voordat de uitzendingen er waren, die gaat mij leuk vinden. Want hij houdt van recht voor de raap en van oprecht en eerlijk", vertelde Ingrid met een handkus na de lofzang van Derksen aan Shownieuws.

Die mooie woorden hebben Derksen ook weer bereikt, want in zijn podcast Groeten uit Grolloo doet hij er nog een schepje bovenop. Hij is nog altijd helemaal weg van Ingrid. "Ik heb een ontzettende zwak voor Ingrid. Ik denk: 'Ingrid, één telefoontje en ik sta voor de deur.'"

Johan Derksen keek mee met zijn vrouw

Derksen kwam eigenlijk per toeval achter het bestaan van Ingrid, zo verklapt hij. "Ik heb in de vakantie met ijn vrouw meegekeken. Mijn vrouw keek daar naar en dan kijk je mee, want een andere mogelijkheid is er niet." Vervolgens kwam Ingrid dus in beeld en maakte ze een verpletterende indruk op de televisiepersoonlijkehid. "Dan ga je je in die mensen verdiepen. Toen had ik van: 'dit is een ontzettend leuke vrouw. Die laat niet over zich heen walsen. Die vrouw stond me wel aan.'"

Leuk koppel in de maak?

De 61-jarige Ingrid valt dusdanig in de smaak dat Derksen wel een bakje koffie met haar zou willen drinken, hoewel hij natuurlijk bezet is. "Ingrid en ik zouden wel een leuk stel, een leuk koppel vormen." Om er vervolgens een schepje bovenop te doen. "Ik overweeg wel bij haar te boeken in haar B&B. Als ik dan maar niet de tuin hoef te doen, want ze stelt meteen eisen."