Arjen Robben ging de afgelopen dagen viraal door een opmerkelijk moment met Vandaag Inside-boegbeeld Wilfred Genee. Het voetbalicoon kreeg het aan de stok met de markante presentator bij een jeugdwedstrijd van FC Groningen. Die beelden hebben inmiddels ook het buitenland bereikt.

Robben was als trainer van Groningen onder 14 - waar zijn zoon Luca voetbalt - afgereisd naar het Loosdrechtse Victoria, waar de zoon van Genee speelt. Daar leidde onbegrip over een beslissing van de scheidsrechter tot een woordenwisseling aan de zijlijn. Ook Genee kwam daar polshoogte nemen. Daarbij duwde Robben de presentator van Vandaag Inside. "Bemoei jij je er niet mee", zou Robben hebben gezegd.

Maandagavond gaf Genee tekst en uitleg over de situatie bij zijn eigen programma. "Ik liep naar hem toe. In de eerste helft werd een doelpunt afgekeurd van de thuisploeg, er had ook een penalty gegeven moeten worden. Eigenlijk had het 3-0 moeten staan. Ik zei tegen Arjen: 'Maak je niet druk, voor hetzelfde geldt geeft hij een penalty.' Hij zei: 'Waar bemoei je je mee.' Pannenkoek, zei hij ook nog."

Reactie van FC Groningen

De werkgever van Robben voelde zich genoodzaakt te reageren op de situatie. Zijn noemen de bemoeienis van ouders aan de zijlijn een terugkerend probleem dat ze "ongewenst vinden". "Aangezien het hier een persoonlijk gesprek betreft tussen trainer en scheidsrechter vinden wij als club dat ouders zich hiermee niet horen te bemoeien. En omdat Arjen in onze ogen niets onbehoorlijks doet, beschouwen wij deze kwestie als afgedaan. Arjen laat weten geen behoefte te hebben hieraan nog verder aandacht te besteden en richt zich volledig op zijn rol als trainer/coach."

Arjen Robben groot nieuws in buitenland

Het incident werd ook breed uitgemeten in Engeland en Duitsland, waar Robben een groot deel van zijn carrière doorbracht. 'Volledig in de war', trapt The Sun af, dat een screenshot van het fragment groot heeft afgebeeld op de voorpagina van de site. 'Voormalig Chelsea-held duwt tv-presentator en laat een woedende, grofgebekte tirade los tegen een bejaarde scheidsrechter tijdens een bizarre jeugdwedstrijd.'

'Problemen in het jeugdvoetbal: Robben duwt tv-presentator', vat het Duitse Bild de situatie samen. 'Zo zie je hem zelden', schrijven ze verder. Ook bij Goal.com, Tagesspiegel en Express flitsen de 'controversiële' beelden van Robben voorbij.