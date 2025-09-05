Het tv-programma Vandaag Inside sluit vrijdag zijn derde week van het nieuwe seizoen af. De kijkcijfers zijn solide, ondanks enorme concurrentie op andere zenders. Johan Derksen heeft een boodschap voor een show die matig presteert.

Derksen, die naast presentator Wilfred Genee en oud-voetballer Renè van der Gijp bij het vaste trio van Vandaag Inside hoort, ziet ook dat het aantal kijkers naar de show RTL Tonight keldert.

Het programma ging zondag van start, waarna het aantal kijkers inzakte van 897.000 voor het debuut naar 304.000 op donderdag. Kennelijk slaan de formule, de keus voor gasten en de toon niet aan.

Albert Verlinde en Lale Gül

Aan RTL Tonight zijn twee mensen verbonden die daarvoor ook regelmatig te zien waren in Vandaag Inside: Albert Verlinde en Lale Gül. Showbusiness-kenner Verlinde verving Van der Gijp op de woensdag, want laatstgenoemde had bedongen dat hij midweeks absent mag zijn. 'Gijp' vond het te belastend om vijf avonden achtereen naar Hilversum te reizen en zijn kunstje op te voeren.

Schrijfster Gül is een soort protegé van Derksen. Hij waardeert haar boeken, waarin ze beschrijft hoe ze afstand nam van haar islamtische opvoeding en vindt dat haar rechtse blik op de maatschappij broodnodig is in de talkshowwereld, die volgens hem erg links georienteerd is.

Mislukt

In VI legt Derksen RTL Tonight op het hakblok. "Die show is drie dagen oud en is nu al mislukt", oordeelt hij.

"Dus daar moet je niet naartoe gaan. Die arme menen die hier goed functioneerden, die zitten daar als mongolen achter de tafel en komen niet aan het woord. Die mensen zijn heel ongelukkig. Ik weet zeker dat Lale Gül en Albert heel ongelukkig zijn. Ze hebben wel hun pocket gevuld, want RTL is niet kinderachtig, maar je moet ook een beetje plezier in je werk hebben, lijkt me. Ze zijn allebei weer welkom hier, wij zien het door de vingers dat ze overgelopen zijn."

Rafael van der Vaart

Oud-topvoetballer Rafael van der Vaart heeft samengewerkt met de dochter van Derksen. Er komt namelijk een boek over het leven van Van der Vaart dat wordt uitgebracht door Uitgeverij Inside, uiteraard omdat het banden heeft met het programma Vandaag Inside. Marieke Derksen, werkt bij de uitgeverij.

De uitgeverij bracht eerder al bestsellers als Gijp, Kieft en Geen Genade uit en won zodoende al meermaals de NS Publieksprijs.