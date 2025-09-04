Rafael van der Vaart is begonnen aan een bijzonder project. De voormalig topvoetballer loopt al zijn hele leven rond in de voetbalwereld. Daarom had Marieke Derksen, de dochter van Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen, een fraai idee.

Er komt namelijk een boek over het leven van Van der Vaart, zo maakt Derksen bekend. Via Instagram deelt ze een foto van haar en Van der Vaart, die een krabbel zet onder een overeenkomst. Het boek gaat geschreven worden door de ervaren journalist Bart Vlietstra, meldt Derksen.

Succesvolle uitgeverij

Het boek wordt uitgebracht door Uitgeverij Inside, uiteraard omdat het banden heeft met het programma Vandaag Inside. De uitgeverij bracht eerder al bestsellers als Gijp, Kieft en Geen Genade uit en won zodoende al meermaals de NS Publieksprijs.

Lamine Yamal en Cristiano Ronaldo

Marieke Derksen werkt bij de uitgeverij nauw samen met Michel van Egmond. Op de site laat de uitgever weten waar het boek onder meer over gaat. "Na een bloeiene, turbulente voetbalcarrière haalt 109-voudig international en Golden Boy Award-winnaar Rafael van der Vaart tegenwoordig voortdurend het nieuws met opvallende uitspraken over voetballers als Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo en Wout Weghorst."

Wanneer verschijnt boek Rafael van der Vaart?

Schrijver Vlietstra volgt de familie Van der Vaart al jarenlang en na een bijzonder intensieve laatste periode is het boek nu bijna in de schappen. Rafael van der Vaart: Alles op Intuïtie verschijnt begin november. In het boek wordt dus ook de periode na het voetballeven van Van der Vaart behandeld.

De huidig analist woont een flink deel van zijn leven in Boekarest (Roemenië) vanwege haar relatie met tophandbalster Estavana Polman. Zij zal ongetwijfeld ter sprake komen in het boek. Maar ze is niet de enige "Nog altijd zijn vader Ramon en moeder Lolita onmisbaar om het circus-Van der Vaart draaiende te houden", aldus de uitgever.

Fraaie voetballoopbaan

Als speler voetbalde Van der Vaart onder meer voor Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Hij kwam tot liefst 109 interlands voor Oranje, waarmee hij de WK-finale van 2010 haalde. In 2018 beëndigde hij zijn succesvolle voetballoopbaan. De jaren daarna was hij nog even assistent-trainer, maar maakt hij vooral naam als analist. Zijn zoon Damian debuteerde onlangs bij Jong Ajax in het betaald voetbal.