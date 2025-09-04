Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, heeft een opvallend voorstel neergelegd bij de mannen van Vandaag Inside met betrekking tot het WK voetbal in 2026. Hoewel Derksen sceptisch reageerde, lijkt hij toch in te stemmen met het plan.

In de uitzending van donderdagavond belt het VI-trio, bestaande uit Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen, met Advocaat. Die is in Trinidad en Tobago voor de WK-kwalificaties met Curaçao. Zaterdag speelt de ploeg daar een uitwedstrijd.

De voorbereiding gaat volledig volgens plan, zo vertelt de 77-jarige trainer. Ook met de staf verloopt alles vlekkeloos. "Ze weten allemaal waar het over gaat. En iedereen is gek van voetbal." Er worden ook beelden getoond van de training.

Daarin ziet Van der Gijp iets opvallends. Volgens hem is Kees Jansma behoorlijk wat kilo's aangekomen op het eiland. "Dat zal die niet leuk vinden", zegt advocaat over de opmerking de analist. Maar die kan het niet laten om nog even door te gaan. "Hoe vaak loopt Kees langs het buffet 's avonds", vraagt hij zich af. "Dat gaat de hele dag door", grapt Advocaat.

'Ik sluit wel aan'

De trainer heeft wel een idee voor de mannen van Vandaag Inside. Hij stelt voor dat het programma tijdens het WK wordt opgenomen op Curaçao. Derksen is echter geen fan van het eiland. "Ik vind het een beetje een rommeltje daar", zegt hij. "Maar ik wil niet tegenwerken hoor. Als jullie naar Curaçao willen en John de Mol wil het financieren, ik sluit wel aan."

Van der Gijp heeft nog wel een praktische vraag. "Hoe laat moet ik dan bij het buffet zijn om Kees voor te zijn", vraagt hij aan de trainer voordat hij in lachen uitbarst.

WK-kwalificatie Curaçao

De wedstrijd tussen Trinidad en Tobago en Curaçao wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 2.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld. Vier dagen later volgt een duel met Bermuda.

Nederland speelde donderdagavond in de strijd om de WK-tickets. Oranje speelde 1-1 gelijk tegen Polen.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.