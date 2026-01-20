Joy Beune en Kjeld Nuis vormen al enkele jaren een koppel en komende maand maken ze voor de eerste keer samen hun opwaachting op de Olympische Winterspelen. Net als ieder ander stel dagen de twee topschaatsers elkaar ook weleens uit met wat prikkelende opmerkingen, maar Beune riep haar vriend dinsdag even tot de orde.

Nuis deelde op zijn Instagram een filmpje waarop hij in een hotelgang eerst een paar keer de naam 'Joy' roept alsof hij haar aan het zoeken is. Uiteindelijk gaat de camera richting een schoonmaakrobot, die vaak in hotels worden ingezet om ruimtes schoon te maken. "Lekker bezig meissie", schrijft de topschaatser vervolgens en in die zin tagt hij ook zijn vriendin.

Beune zal inmiddels wel wat gewend zijn, maar voelde zich toch geroepen om even terug te slaan op de opmerking die haar vriend met een knipoog maakte. "Jij doet veel te stoer", schreef ze in een reactie op Nuis op het sociale medium.

Voorbereiding op Spelen na rumoerig OKT

Voor Nuis en Beune staat alles de komende tijd natuurlijk in het teken van de Olympische Winterspelen in Milaan, maar de twee bereiden zich momenteel eerst nog voor op de World Cup in Inzell. Dat is de laatste wereldbeker van het seizoen en ook de allerlaatste test voor de Spelen van volgende maand. Nuis doet in de Duitse plaats mee aan de 1000 en de 1500 meter, terwijl Beune de 1500 en de 3000 meter zal gaan rijden.

De twee schaatsers waren rond het OKT misschien wel de meestbesproken rijders van allemaal. Beune won namelijk alle wedstrijden op de 1500 meter waar ze dit seizoen aan meedeed, maar doordat ze op het kwalificatietoernooi op die afstand slechts vierde werd, kon de regerend wereldkampioene op de Spelen fluiten naar een startbewijs. Ze rijdt bij haar olympische debuut in Milaan dus enkel de 3000 meter en de ploegenachtervolging.

Nuis plaatste zich net als zijn geliefde eigenlijk niet voor de 1500 meter, de afstand waarop hij bij de vorige twee Spelen goud won. Tim Prins, de nummer drie op die afstand, werd door de selectiecommissie echter niet geselecteerd voor de Spelen en daardoor kon de drievoudig olympisch kampioen zijn startplek overnemen.

