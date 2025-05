Olympisch kampioen Kjeld Nuis (35) spreekt zich uit over toekomst: 'Ongeacht de uitkomst'

Kjeld Nuis is inmiddels 35 jaar en maakt zich op voor zijn derde Olympische Spelen, nadat hij al drie gouden medailles binnensleepte in China en Zuid-Korea. De schaatser van Team Reggeborgh weet ook al wat hij na de Spelen gaat doen.

Nuis legt bij Schaatsen.nl uit dat het geen seconde in zijn hoofd is opgekomen om na het olympisch seizoen te stoppen met schaatsen. "Al dacht ik afgelopen seizoen zo nu en dan: nog eens naar de Spelen, dat zou een mooie kers op de taart zijn. Maar ongeacht de uitkomst van aanstaande winter ben ik er nog helemaal niet klaar mee."

Hij bevestigt ook dat Gerard van Velde, hoofdcoach van Team Reggeborgh, ook met hem door wil. Nuis rijdt al sinds 2020 voor de 'groene brigade'. In deze fase van zijn carrière draait het eigenlijk vooral nog om medailles en prestaties, maar Nuis kan er ook van genieten als hij zich op bepaalde fronten verbetert.

Topschaatser Kjeld Nuis zorgt met losse heupjes voor hilariteit bij collega én voorbijganger De schaatsers van Team Reggeborgh hebben de grootste lol op Mallorca. Het team legt een trainingskamp af op het Spaanse eiland, maar tussendoor is er genoeg ruimte voor plezier. Het zorgt voor een grappig onderonsje tussen Kjeld Nuis en een schaatscollega.

Strijd met 'mokersterke' De Boo

Dat gebeurde toen hij in zijn vakantie een wattagerecord over twintig minuten fietste. Ofwel: twintig minuten lang harder fietsen dan hij ooit in zijn leven had gedaan. "Als ik dat haal op deze leeftijd, vind ik dat gaaf. Daar ben je niet mee bezig als je 24, 25 jaar bent. Nu denk ik: holy shit."

Verder wordt Nuis in de gym opgejaagd door jonge gasten als Mats Siemons (22) en Jenning de Boo (21), die volgens de veteraan 'mokersterk' zijn. "Wanneer ik al een beetje bij hen in de buurt kom met gewichten, is dat al wat. Ze pushen me voortdurend. Ik gooi die schijven erop, zij roepen: ‘Kom op, dat kan er ook nog wel bij!’"

Lollige topschaatsers Kjeld Nuis en Jenning de Boo nemen bekende zanger op de hak: 'Interessant doen' Kjeld Nuis en Jenning de Boo hebben een nieuw TikTok-pareltje gemaakt. De topschaatsers van Team Reggeborgh zijn momenteel op trainingskamp en kwamen daar onder het genot van een wijntje op het idee voor een nieuwe video.

Lol op trainingskamp

Tussen al het trainen door is er ook ruimte voor het nodige plezier. Zo maakten Nuis en De Boo een TikTok-video waarin ze Dries Roelvink leken te imiteren. De zanger staat erom bekend op een nogal 'interessante' manier zijn wijn te proeven. En Nuis deelde ook nog een pikant beeld op Instagram, waarin hij wel érg weinig kleding aan had.