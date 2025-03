Jutta Leerdam deelt details van peperdure verlovingsring en beleeft intieme momenten met geliefde familie

Jutta Leerdam is 'hot' in de wereld. De Nederlandse topschaatsster maakte zaterdag bekend te gaan trouwen met haar partner Jake Paul en wordt sindsdien bedolven onder de aandacht. Dat werd vanwege de première van de realityshow Paul American nog een tandje erger. Leerdam was het stralende middelpunt in New York en deelde gretig details over haar verlovingsring en haar familie.

De HBO-realityserie verscheen donderdag en daar is ook een grote rol weggelegd voor Leerdam. De serie draait om de broers Logan en Jake Paul, maar uiteraard komt de hele familie flink aan bod. Het feit dat Jutta en Jake een paar dagen eerder hun trouwnieuws bekendmaakte, was natuurlijk voer voor vragen. De verlovingsring, die naar enorm duur blijkt te zijn, was een eyecatcher tijdens de première in New York.

Paul American: op deze streamingdienst kijk je wekelijks naar realityshow Jake Paul, met Jutta Leerdam Jutta Leerdam heeft een grote rol in de nieuwe realityshow Paul American. De Nederlandse topschaatsster is de - inmiddels - verloofde van de Amerikaanse influencer Jake Paul. Zijn familie staat centraal in de serie en dus komt Leerdam ook veel voorbij. Hier lees je alles wat je moet weten van Paul American.

Leerdam noemde de ring 'insane' in gesprek met een journalist van Entertainment Tonight. De ring bevatte ook de nodige bijzondere details. "Hier staan onze initialen, en hier onze geboortestenen." Er is zelfs aan de carrière van de Nederlandse gedacht. "De ring heeft de vorm van een ijsbaan", onthulde Leerdam, die haar geliefde vervolgens 'de grootste romanticus ter wereld' noemde.

Zelf deelde Leerdam ook gretig beelden van de bijzondere tijd in New York. Uiteraard ging een aanzienlijk deel over de première zelf, waar ze met privéjet naar toe vlogen. Maar ook de dag erna maakte de topschaatsster nog het nodige mee. Haar familie was er ook bij. Haar ouders en zusje Beaudine filmden hoe Leerdams interview werd vertoond op het iconische Times Square. Zij volgen de succesvolle schaatster waar ze ook maar heen lijkt te gaan.

'Openhartige' Jutta Leerdam doet pikante uitspraak en vergeet de camera in eerste aflevering realityshow Kijkers van de eerste aflevering van de nieuwe realityshow Paul American moesten er even op wachten, maar toen kwam Jutta Leerdam luid en duidelijk in beeld. De Nederlandse topschaatsster is de - inmiddels - verloofde van Jake Paul en laat zich meteen gelden.

Dat realiseert Leerdam zich ook, want ze deelt donderdagavond nog wat andere activiteiten die ze in New York onderneemt met haar gezin. Zo legt ze op vast hoe haar vader in een restaurant geniet van écht Amerikaans voedsel: een burger, friet en een milkshake. Leerdam voelt zich een gezegend mens en vat het op Instagram treffend samen: "Ik weet niet wat er gebeurd. Het leven is prachtig", schrijft ze een door haar gedeelde fotoreeks.

Een kindje in aantocht?

Het optreden van Leerdam in de eerste aflevering van Paul American was voer voor discussie. Haar, volgens Jake, typische Nederlandse manier van communiceren zorgde nog voor een opvallend moment. Daarnaast verklapte haar verloofde dat er mogelijk snel een kindje aan komt. Ze hebben namelijk de ambitie om na de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Milaan te beginnen met een gezinnetje. Dat betekent mogelijk een (voorlopig) relatief vroeg einde van de schaatsloopbaan van Leerdam.