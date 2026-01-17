Topschaatsster Jutta Leerdamis uitgegroeid tot een boegbeeld in de sport. Ze levert geweldige prestaties op het ijs, maar ook haar uiterlijk is inmiddels iconisch te noemen. Dat heeft ze dan ook nog even tot in de puntjes verzorgd voor de Olympische Spelen van Milaan.

De 27-jarige Leerdam is uitgegroeid tot een internationale ster. Ze heeft in haar carrière al vijf gouden medailles bemachtigd op de WK afstanden en won vier jaar geleden olympisch zilver op de 1000 meter tijdens de Winterspelen van Peking.

Daarnaast is ze populair op sociale media, waar ze haar persoonlijke leven deelt met miljoenen volgers. Ze geeft een inkijkje in haar trainingen, haar tripjes naar het buitenland en haar liefdesleven met verloofde Jake Paul.

Leerdam kan zich in februari weer op het grootste sportpodium aan de hele wereld laten zien. Daar bereidt ze zich momenteel goed op voor. Ze moet optimaal presteren op de 1000 meter om het goud te bemachtigen op haar favoriete afstand.

Iconisch uiterlijk

Maar ze besteedt in aanloop naar de Spelen ook nog wat extra aandacht aan haar uiterlijk. Leerdam staat inmiddels ook bekend om haar iconische eyeliner en lange blonde lokken, dus was het tijd voor een kappersbezoek. Ze ging in de stoel zitten bij een prijswinnende salon, dat ook nog eens gespecialiseerd is in blond haar.

"Altijd een genoegen om je hier te hebben, lieve Jutta Leerdam", schrijft de kapsalon bij een foto van de schaatskampioene op Instagram. "Haar is klaar voor de Olympische Winterspelen van Milaan." Hopelijk brengen haar 'gouden' lokken daar geluk op het ijs.

'Blond, knap en een winnares'

Jutta heeft zelfs haar voornaam te danken aan haar haarkleur. Haar vader Ruud was vroeg goed in kitesurfen. "In zijn beste dagen was de Duitse Jutta Müller dé vrouw in het internationale windsurfen. Zij was hét: blond, knap en een winnares. Iedereen was gek van haar", vertelde de schaatsster.

"Mijn vader vond die naam Jutta heel leuk", vervolgt ze. Hij dacht toen al: 'Als ik later een blonde dochter krijg, dan noem ik haar Jutta'."

