Jutta Leerdam door het dolle heen na hereniging met zussen Merel en Beaudine: 'Iemand is blij!'

Jutta Leerdam had na het schaatsseizoen haar ijzers nog amper uit, of ze zat al in het vliegtuig. De topschaatsster kon niet wachten om haar vriend Jake Paul op te zoeken. Ze brachten enkele weken samen door, reisden door de VS en verbleven op zijn landgoed op Puerto Rico.

Helaas voor Leerdam is dat romantische samenzijn inmiddels weer voorbij. Op 16 maart 2024 postte ze een foto waarop ze werd herenigd met haar grote liefde Paul, een vlogger die inmiddels ook aan de weg timmert als bokser en ondernemer. En afgelopen week liet ze op Instagram zien dat het weer tijd was om te gaan. Ze voelde zich schuldig dat ze Pauls hond Thor ging verlaten, want met die viervoeter had ze op Puerto Rico een hechte band opgebouwd.

Irene Schouten over conflict Jutta Leerdam en Jumbo: 'Sven Kramer weet echt wel hoe het zit' Irene Schouten (31) heeft haar visie gegeven over de situatie van Jutta Leerdam. De topschaatsster zit momenteel zonder team, nadat haar contract bij Jumbo begin april afliep. Diverse teams zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Leerdam zal dat voorlopig in haar uppie moeten doen.

Zussen van Jutta Leerdam

Vrijdagavond was Leerdam weer in Nederland. Afscheid nemen van Paul op zijn eiland was verdrietig, maar daar staat de vreugde van het thuiskomen tegenover. Haar zussen Merel en Beaudine zijn namelijk ook erg belangrijk voor de sprintdiva. In een Instagram-story laat ze zien hoe de meiden reageerden op haar thuiskomst.

Te zien is dat Beaudine in de keuken tegen Jutta aan springt, terwijl de oud-wereldkampioene sprint in het Engels zegt: "Iemand is blij!" Beaudine reageert met iets wat klinkt als "I like that you are with me!" Waarop Jutta een lach laat horen.

Jutta Leerdam pakt haar koffers maar voelt zich schuldig over vertrek uit Puerto Rico Jutta Leerdam hintte eerder al op een afscheid van Jake Paul en nu lijkt ze hem toch echt te gaan verlaten. Op haar sociale media is te zien dat de schaatsster haar koffers pakt, maar zich schuldig voelt tegenover een nieuwe vriend uit Puerto Rico.

Jutta Leerdam heeft geen schaatsteam

Diverse schaatsteams zijn uit hun wintersluimer ontwaakt en hebben hun werknemers weer aan het werk gezet. In de komende maanden moet het fundament worden gelegd onder het pre-olympische schaatsseizoen. Dat kan prima zonder ijs: fietsen, hardlopen, skeeleren, aan gewichten sjorren en dat soort werk.

Ook voor Leerdam is de tijd aangebroken om structureel toe te werken naar het seizoen 2024/2025. Wel is er dit issue: de nummer twee van de olympische 1000 meter in 2022 zit zonder ploeg.

Jake Paul heeft een voor Jutta Leerdam vervelende eigenschap: 'Ik ben niet goed in gesprekken voeren' Jake Paul bereidt zich voor op zijn grootste boksgevecht tot nu toe: in juni stapt hij de ring in tegenover levende legende Mike Tyson. De Amerikaanse vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam bereidt zich fysiek en mentaal voor op de megaclash. En op sociale media laat hij zijn volgers daar zo ongeveer alles van zien.

Succesvolle jaren bij Jumbo

Leerdam kende enkele succesvolle jaren bij schaatsteam Jumbo. Haar contract liep af per 1 april jongstleden. Vervolgens bleef het stil: zou ze bijtekenen? Uiteindelijk bleken de wegen tussen Jumbo en Leerdam te scheiden.

Het blijft nog enigszins gissen naar de daadwerkelijke reden van de breuk. Zo verklaarde commercieel directeur Sven Kramer dat Jumbo de stekker uit de onderhandelingen heeft getrokken. Met die lezing is Leerdam het niet eens. Zij stelde zelf toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Jutta Leerdam: topschaatsster zonder ploeg én influencer met veelbesproken privéleven en vriend Jake Paul Jutta Leerdam is dé ster van het internationale schaatsen. Met dank aan haar prestaties op de ijsbaan, maar ook dankzij haar leven daarbuiten. De boksende influencer Jake Paul is haar vriend en via sociale media zijn hun avonturen op de voet te volgen. Dit is Jutta Leerdam, de 25-jarige langebaanschaatsster uit 's-Gravenzande.

Jutta Leerdam gaat eigen weg

Welke opties liggen er nu voor Leerdam open? Sportmarketeer Chris Woerts schat in dat Leerdam weleens last kan krijgen van haar reputatie. "Ze ging de afgelopen jaren haar eigen weg", zei Woerts tegen Sportnieuws.nl. "Maar dat past niet in een teamsport. Alle teams zijn terughoudend om met haar samen te gaan werken. Ze had namelijk geen chemie met haar ploeggenoten, trok haar eigen pad en dat is onmogelijk in een teamsport."

Bob van Oosterhout, ook een sportmarketeer, kijkt er ongeveer hetzelfde naar. "Ik heb begrepen dat ze in de onderhandelingen toch wel wat eisen had over hoe vaak ze een vliegtuig in en uit mocht naar haar vriend (Jake Paul, red).", zei hij. "Wanneer dat schuurt met het sportieve programma, dan ontstaat er frictie."

Jutta Leerdam: 25-jarige schaatsster staat voor vijfde overstap in nog jonge carrière Jutta Leerdam is 25 jaar en gaat voor de vijfde keer in haar profcarrière overstappen naar een ander team. De schaatsster maakte de afgelopen twee seizoenen furore bij Team Jumbo-Visma, maar haar carrière gaat een stuk verder terug.

Wat nu met Jutta Leerdam?

Team IKO gaf aan interesse te hebben in Leerdam, maar voorlopig is er nog geen akkoord. Overigens was ze al eens lid van die equipe, evenals van Team Reggeborgh. De kans bestaat door die geschiedenis dat ze helemaal niet gaat tekenen bij een Nederlandse ploeg en haar eigen team gaat beginnen. Dat zou ze mogelijk ook hulp bij kunnen krijgen van haar vermogende vriend Jake Paul.