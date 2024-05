Jutta Leerdam is 'een magneet voor aandacht', maar stelt 'eisen over bezoekjes aan Jake Paul': 'Dan ontstaat er frictie'

Schaatsster Jutta Leerdam zit nog altijd zonder ploeg nadat de onderhandelingen met schaatsteam Jumbo over een contractverlenging stukliepen. Snel werd duidelijk dat Team IKO wel interesse had in haar, maar sindsdien is het stil rond Leerdam. Dat is best opmerkelijk, want buiten goede prestaties op het ijs zou ze ook veel commerciële waarde met zich meebrengen. Sportnieuws.nl vroeg aan sportmarketeer Bob van Oosterhout waarom ploegen nog niet hebben toegeslagen.

De kans dat Leerdam bij een Nederlandse ploeg tekent, lijkt steeds kleiner te worden en dat terwijl alle ploegen toch niet zullen twijfelen aan de kwaliteiten van haar op het ijs. Zit er een bepaald afbreukrisico aan het vastleggen van de topschaatsster? "Als ik het vanuit het perspectief van sportmarketing bekijk dan zeg ik: nee, dat kan niet. Ze is een magneet voor aandacht, televisieminuten en social media-bereik. Dat zit allemaal snor."

Jutta Leerdam hint op afscheid van Jake Paul op Puerto Rico: 'Ga onze avonddates missen' Jutta Leerdam en Jake Paul lijken afscheid van elkaar te nemen. De Nederlandse schaatster is nog altijd met haar vriend op Puerto Rico. Nu de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen bijna begint moet de 25-jarige, die zonder team zit, langzaamaan terug het ijs op.

'Sportieve carrière lijdt misschien onder haar relatie met Jake Paul'

Genoeg reden dus om Leerdam vast te leggen, zou je zeggen. Toch is dat vooralsnog niet gebeurd. Van Oosterhout denkt wel een idee te hebben waar dat door komt: "Er lijkt spanning te ontstaan, omdat haar sportieve carrière misschien wel lijdt onder haar carrière. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn."

Jutta Leerdam maakt veel indruk: 'Ze is een van de hotste atleten ter wereld' Nu Jutta Leerdam is vertrokken bij Jumbo-Visma, is de grote vraag wat de topschaatsster nu gaat doen. Ze heeft de optie om zich bij een ander team aan te sluiten, maar haar activiteiten buiten de ijsbaan leiden tot meer mogelijkheden. Leerdam is een ijzersterk merk geworden en zou met haar celebrity-status ook een andere kant op kunnen.

Leerdam heeft na de breuk met Jumbo aangegeven dat schaatsen op één staat, maar Van Oosterhout plaatst daar zijn vraagtekens bij: "Ik heb begrepen dat ze in de onderhandelingen toch wel wat eisen had over hoe vaak ze een vliegtuig in en uit mocht naar haar vriend (Jake Paul, red). Wanneer dat schuurt met het sportieve programma, dan ontstaat er frictie."

'Potentie Jutta Leerdam is bizar groot'

Van Oosterhout denkt dat ploegen op commercieel vlak goud in handen hebben met Leerdam door de manier waarop ze zich presenteert buiten het ijs: "Haar marketingpotentie is bizar groot. Alleen al als je kijkt naar Amerika en het buitenland. Dat heeft een enorme waarde, ook voor sponsors."

Toekomst Jutta Leerdam onzeker na 'geweldige klap': 'Ze heeft zich overal aangeboden' Het wordt nog een hele uitdaging voor Jutta Leerdam om een ploeg te vinden waar ze voor kan gaan schaatsen. Dat verwacht sportmarketeer Chris Woerts. Hij zag dat zijn voorspelling uitkwam, namelijk dat Jumbo-Visma niet met haar verder wilde omdat ze met haar huidige instelling niet past in een team. Maar hoe nu verder?

De sportmarketeer denkt dat er dan wel goede afspraken moeten worden gemaakt tussen Leerdam een eventuele ploeg: "Sportief moet dan alles worden nagekomen en het moet bij het team passen. Met andere woorden: Jutta is gelijk aan alle andere schaatsers. Dan geeft de marketingpotentie van haar een enorme upside."

Onzekere toekomst Jutta Leerdam

Het is voorlopig nog onduidelijk waar Leerdam aan de slag gaat. Terwijl andere ploegen al beginnen aan hun voorbereiding op het nieuwe schaatsjaar zit zij dus nog altijd zonder contract. Oud-schaatsster Renate Groenewold liet aan deze site weten dat ze denkt dat het voor Leerdam zeker geen probleem hoeft te zijn om later aan het seizoen te beginnen. Wel had ze nog een advies in petto voor de 25-jarige schaatsster.

Advies voor 'intelligente' en contractloze Jutta Leerdam: 'Een paar snellere mannen nodig' Verschillende schaatsteams zijn hun voorbereiding op het nieuwe seizoen inmiddels gestart, maar toprijdster Jutta Leerdam zit nog altijd zonder ploeg. Ondanks dat ze voorlopig dus in haar eentje moet training, hoeft Leerdam zich voorlopig nog geen zorgen te maken over volgend seizoen. Dat vertelt oud-schaatsster Renate Groenewold aan Sportnieuws.nl.

Leerdam was de afgelopen twee jaar in dienst bij Jumbo, maar de onderhandelingen liepen uiteindelijk op niets uit. Team IKO gaf aan interesse te hebben, maar voorlopig is er nog geen akkoord. De kans bestaat echter dat ze helemaal niet gaat tekenen bij een Nederlandse ploeg en haar eigen team gaat beginnen. Dat zou ze mogelijk ook hulp bij kunnen krijgen van haar vermogende vriend Jake Paul.