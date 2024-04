Toekomst Jutta Leerdam onzeker na 'geweldige klap': 'Ze heeft zich overal aangeboden'

Het wordt nog een hele uitdaging voor Jutta Leerdam om een ploeg te vinden waar ze voor kan gaan schaatsen. Dat verwacht sportmarketeer Chris Woerts. Hij zag dat zijn voorspelling uitkwam, namelijk dat Jumbo-Visma niet met haar verder wilde omdat ze met haar huidige instelling niet past in een team. Maar hoe nu verder?

"Ze heeft zichzelf aangeboden bij zo'n beetje alle Nederlandse teams", weet Woerts. De sportmarketeer sprak met deze site over de toekomst van Leerdam. Die ligt namelijk zeker niet bij Jumbo-Visma en zeer waarschijnlijk ook niet bij de Nederlandse topploegen Reggeborgh, IKO of Zaanlander.

"Ze ging de afgelopen jaren haar eigen weg. Maar dat past niet in een teamsport. Alle teams zijn terughoudend om met haar samen te gaan werken. Ze had namelijk geen chemie met haar ploeggenoten, trok haar eigen pad en dat is onmogelijk in een teamsport." IKO bevestigde ondertussen dat de ploeg van Joy Beune en Leerdam 'aan elkaar aan het snuffelen zijn' om uit te zoeken of er een samenwerking mogelijk is.

'Moet een geweldige klap geweest zijn voor haar'

Volgens Woerts lijkt het een goede conclusie dat de toekomst van Leerdam daarom niet zomaar in Nederland ligt. "Het moet een geweldige klap voor haar zijn geweest dat Jumbo niet verder wil. Ze kon altijd terugvallen op het vangnet van het team, maar nu is ze alleen. Dat moet heel eenzaam zijn. Ik heb er bewondering voor dat ze haar eigen weg kiest, maar het wordt niet makkelijk om dit seizoen iets te vinden waar ze zich weer zo veilig en vooral onbezorgd kan voorbereiden."

Samen met Jake Paul

Dus is de vraag: wat is haar optie? Woerts ziet het wel gebeuren dat ze in ieder geval dit jaar iets gaat proberen te regelen met haar vriend Jake Paul. "Die heeft een geweldig landgoed op Puerto Rico en is schathemeltjesrijk. Of hun liefde zo sterk is dat hij haar ook financieel gaat ondersteunen, is nog de vraag. Wel heeft hij de connecties en mogelijkheden om Jutta te helpen. Dat ze samen gaan zoeken naar sponsoren, trainers. Ze is natuurlijk een fotogenieke atleet met veel volgers op sociale media. Daar zou interesse genoeg voor te vinden moeten zijn."

Leerdam is al sinds het einde van het schaatsseizoen op het tropische eiland Puerto Rico. Daar traint en woont haar vriend Paul. Hij is in voorbereiding op een boksgevecht met legende Mike Tyson, dat op 20 juli op Netflix wordt uitgezonden. Het ziet er, als je de Instagram-accounts van beide atleten volgt, ook niet naar uit dat Leerdam aanstalten maakt om snel naar Nederland te komen.

'Ze is ook eigenlijk maar goed op één afstand'

Woerts ziet ook beren op de weg voor Leerdam als ze op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Hij denkt dat het zo makkelijk niet zal gaan om iets nieuws op te zetten. "Ze moet alles zelf opbouwen. En één iemand is geen ploeg. Ik zie niet gebeuren dat ze zomaar schaatsers vindt die zomaar haar plan willen volgen. Het is lastig om daarbij aan te sluiten."

Hij is ook bang dat de specialiteit van Leerdam haar weleens in de weg kan zitten. "Ze is eigenlijk ook maar écht goed op één afstand, de 1000 meter. Ze kan één trucje en dat kan ze heel goed. Dat is dan weer niet zo interessant voor externe partijen."

Reactie Jutta Leerdam

Zelf kondigde Leerdam via Instagram al aan 'toe te zijn aan iets anders'. Haar vriend Paul reageerde daarom met één woord: 'slim'. Zij weten samen vast meer over Leerdams toekomst.