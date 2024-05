Irene Schouten over conflict Jutta Leerdam en Jumbo: 'Sven Kramer weet echt wel hoe het zit'

Irene Schouten (31) heeft haar visie gegeven over de situatie van Jutta Leerdam. De topschaatsster zit momenteel zonder team, nadat haar contract bij Jumbo begin april afliep. Diverse teams zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Leerdam zal dat voorlopig in haar uppie moeten doen.

In gesprek met De Telegraaf laat Schouten weten dat ze niet heel verrast was door het nieuws dat Jumbo en Leerdam besloten niet met elkaar door te gaan. "Ik hoorde al dat Jutta hier en daar wat informatie had ingewonnen. Dus voor mij kwam haar vertrek bij Jumbo niet uit de lucht vallen", aldus Schouten.

'Gigantisch bereik' Jutta Leerdam

Sven Kramer, commercieel directeur van schaatsteam Jumbo, kwam in april met het statement dat niemand groter is dan het team. Daarmee suggereerde hij dat Leerdam een soort aparte status binnen de ploeg wilde. Ook sportief directeur Jac Orie stelde dat er 'harde keuzes' moesten worden gemaakt.

"Jutta heeft een gigantisch bereik online", aldus Schouten. "Dat is natuurlijk interessant voor een ploeg, maar voor Jumbo is het uiteindelijk het allerbelangrijkste dat het hele team goed schaatst. Daar hebben zij het meeste baat bij. Om dat te bereiken moeten alle neuzen dezelfde kant op staan."

Sven Kramer als blikvanger

Kramer was in zijn tijd de absolute blikvanger van het Nederlandse schaatsen. Hij won jarenlang elk allroundtoernooi en domineerde met harde hand de vijf kilometer. Die rol als boegbeeld is nu overgenomen door Leerdam, al kan haar palmares vergeleken met dat van Kramer nog wel olympisch goud en veel meer titels gebruiken.

Schouten denkt dat Kramer, gezien zijn verleden in de schaatswereld, correct kan inschatten wat schaatsteam Jumbo nodig heeft. "Sven zal zelf in zijn tijd als schaatser ook eigen wensen en ideeën hebben gehad en een bepaalde positie binnen het team hebben verkregen, maar hij wist ook dat de rest daar nooit onder mocht lijden", zo redeneert ze. "Ik snap zijn uitspraak dus wel, niemand is groter dan het team. En Sven weet echt wel hoe het zit. Hij heeft zoveel gewonnen."

Irene de bouwer

Schouten nam afgelopen seizoen afscheid als profschaatsster. Na enkele slopende jaren, die haar onder meer driemaal goud opleverden bij de Olympische Winterspelen in 2022, voelde de stayer dat ze niet meer alles kon geven. Wel wil ze komend seizoen nog af en toe meedoen aan een marathon, maar dan in een dienende rol voor de andere toppers bij Team Albert Heijn Zaanlander. Inmiddels heeft ze haar handen vol aan andere projecten. Zo kluste ze met haar man Dirkjan aan hun huis.