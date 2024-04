Jutta Leerdam: 25-jarige schaatsster staat voor vijfde overstap in nog jonge carrière

Jutta Leerdam zal haar toekomst niet vervolgen bij Jumbo-Visma. De grote vraag in de schaatswereld is dan ook wat zij nu gaat doen. Ze zal op zoek moeten naar een andere ploeg, of voor zichzelf moeten beginnen. De KNSB ziet 'geen enkele moeilijkheid of ruis' en is bereid haar waar nodig te helpen.