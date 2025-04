Topschaatsster Jutta Leerdam vermaakt zich met 'klein avontuur' op Puerto Rico: 'Ik kan niet geloven dat ik hier woon'

Het leven lacht Jutta Leerdam toe op het moment. De Nederlandse topschaatsster heeft even vakantie na een zwaar en slopend schaatsseizoen en maakt er het beste van. Leerdam verblijft al een tijdje in Puerto Rico, waar ze volop geniet.

Na de WK afstanden, waar Leerdam alle soorten medailles won, vloog Leerdam met haar - toen nog vriend - naar Puerto Rico, waar Jake Paul woont. Vrijwel direct werd ze verrast met een schitterend huwelijksaanzoek, waar ze uiteraard 'ja' op zei. Paul zorgde ook voor een enorme verrassing door Leerdams familie uit te nodigen.

Daarna vloog Leerdam met de familie Paul naar New York voor de prèmiere van Paul American, de realityserie over de gebroeders (Logan en Jake) Paul waarin de schaatsster ook is te zien.

'Klein avontuur' op Puerto Rico

Op sociale media bestookt Leerdam haar volgers met schitterende beelden vanaf het eiland. Via TikTok deelt ze haar dagelijkse routines, waaronder sporten. Maar ze had ook tijd voor een 'klein avontuur'. Te zien is hoe Leerdam in een golfkarretje over Puerto Rico scheurt om koffie te halen bij een tentje voor de hele familie.

"Ik kan niet geloven dat ik hier woon", zegt Leerdam in de video terwijl ze haarzelf filmt. "Alleen tijdelijk", voegt ze er nog snel aan toe. "Ik ben op de freaking jungle aan het racen. Ik ben schoenen of teenslippers vergeten." Ze noemt zichzelf daarna ook de barefoot queen, ofwel de koningin op blote voeten.

Daarna is te zien hoe Leerdam zich tussen de palmbonen in trakteert op een cola zero. De overheerlijke ijsjes die in de vitrine liggen, weet ze te weerstaan. Uiteindelijk keert ze met een volle tray (ijs)koffie weer huiswaarts.

Voorbereiding op nieuwe seizoen

Leerdam hoeft zich voorlopig nog niet druk te maken, maar haar coach Kostas Poltavets verwacht haar halverwege april terug, zei hij onlangs tegen De Telegraaf. Dan begint Leerdams olympische reis en lijkt het vooralsnog even gedaan met de tripjes naar Puerto Rico. Haar droom is immers om goud te winnen op de Olympische Spelen in Milaan.