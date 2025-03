Tweede kans voor Jake Paul met Jutta Leerdam: eerste verloving bleek een fake flop

De Amerikaanse megaster Jake Paul en Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam zijn verloofd. Bokser en influencer Paul schoof zaterdag een ring met diamant om de vinger van zijn geliefde. Voor 'Problem Child' is het niet zijn eerste verloving. Hopelijk eindigt het ditmaal bevredigender voor de entertainer.

Voor het verhaal rondom Paul (28) en zijn eerdere verloofde Tana Mongeau (26) moeten we terugkeren naar de eerste maanden van 2019. Destijds waren beiden al lang en breed doorgebroken op social media. Ook had Mongeau enkele singles uitgebracht.

Oprechtheid

Al vanaf het startschot was er veel twijfel over de oprechtheid van Paul en Mongeau. Was er sprake van prille liefde en werkelijke genegenheid, of was het simpelweg een spelletje om meer content te kunnen maken en meer aandacht op te wekken? In de wereld van influencers is een beetje (of heel veel) toneel immers gebruikelijk én noodzakelijk.

Business Insider schrijft in een reconstructie: "In april 2019 gingen Mongeau (toen 21) en Paul (toen 22) veel tijd met elkaar doorbrengen. Niemand kon uitvogelen of de relatie echt was, of puur bedoeld voor de show. Het werd nog gecompliceerder, toen Paul schijnbaar Mongeau op 24 juni 2019 ten huwelijk vroeg. Dat was op haar verjaardag."

YouTube

De manier waarop de twee elkaar in hun video's introduceerden, maakte een nogal geregisseerde indruk. Mongeau postte op 30 april 2019 een video met als titel: "Mukbang in bed met mijn rebound-liefje Jake Paul". Destijds was 'mukbang' een populair soort YouTube-video, waarin iemand buitensporig veel eet. En 'rebound' verwijst naar een liefje of flirt, vlak nadat een relatie met een ander is uitgegaan. In de video noemden ze elkaar 'babe', oftewel 'schatje'.

Diezelfde dag kwam ook Paul met een video, getiteld "Ontmoet de vrouw die ik verborgen heb gehouden voor je". Daarin noemt hij zichzelf en Mongeau "twee van de grootste sociopaten van internet". Een sociapaat is een persoon met weinig normen en waarden, die anderen manipuleert voor zijn genot en gewin.

Huwelijksfeest

Het huwelijksaanzoek pakte Paul ook toen groots aan. Hij kocht zogenaamd een Mercedes G-Wagen voor haar, al bleek dat later een prank te zijn. In een restaurant liet hij het personeel een taart bezorgen met daarop de tekst: "Wil je met me trouwen, Tana?" Zij liet online een grote ring met diamant zien.

Op de dag voor hun geplande huwelijk, postte ze een video waarin ze een ode aan Paul uitsprak. "Ik hou van je", zei Mongeau. "Het geeft me de bibbers om het te zeggen, want zodra ik het zeg en het niet meer alleen in mijn hoofd zit, dan wordt het echt. En om je de waarheid te zeggen: ik ben er zo aan gewend om alles te verliezen. En ik wil jou niet verliezen."

Fake

Het huwelijksfeest was extravagant, vond plaats in Las Vegas en kostte naar verluidt 500.000 dollar. Er was een probleem: het was wel een feest, maar geen huwelijk. Het was al een teken aan de wand dat de twee niet samen het feest verlieten. Mongeau had zogenaamd een incident in de familiesfeer, waarna Paul alleen op huwelijksreis ging.

Niet veel later bleek uit onderzoek van roddelbladen dat het koppel geen huwelijksakte had aangevraagd in de staat Nevada. En de trouwambenaar van dienst, YouTuber Armani Izadi, had helemaal geen licentie op zak om die taak te vervullen. Met andere woorden: het was een nephuwelijk.

Content

Dat erkende Mongeau in het programma Tana Turns 21 op MTV. Daarin zei ze: "Het is gewoon iets leuks en frivools. Natuurlijk doen we het voor de lol en om content erover te maken."

Een maand later legden paparazzi vast dat Paul een ontmoeting had met zijn ex-vriendin Erika Costell. In een video met de titel "De waarheid over alles" deed Mongeau uit de doeken dat haar relatie met Paul hopeloos was mislukt. Begin 2020 kondigden ze een relatiepauze aan. En die pauze bleek al snel een relatiebreuk te zijn.