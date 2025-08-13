Het zijn drukke tijden voor Jutta Leerdam. De Nederlandse topschaatsster is volle bak bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schaatsjaar. Met de Olympische Winterspelen die steeds dichterbij komen is het cruciaal om zo fit mogelijk aan het seizoen te beginnen. Daar doet Leerdam alles aan, al wacht haar binnenkort ook een heel bijzondere dag met haar schoonfamilie.

Aan haar miljoenen volgers geeft Leerdam weer eens een teken van leven. Eerder verontschuldigde ze zich nog omdat ze zo weinig liet horen. Dat kwam omdat ze druk aan het trainen was en dat blijkt ook uit haar foto's in haar nieuwe post. De topschaatsster deelt beelden waarop ze rolschaatst en buffelt op de atletiekbaan.

Geslaagd trainingskamp

Het trainingskamp lijkt geslaagd, als we Leerdam moeten geloven. "Een geweldig en intens kamp", zo schrijft ze. Onder meer haar jongere zusje Beaudine Leerdam is onder de indruk. "Knappieeeee", laat ze weten via Instagram. Ook Jake Paul is er als de kippen bij om te reageren.

Dezelfde Paul plaatste woensdag op ongeveer exact hetzelfde moment wat foto's op zijn pagina. Ook daar is Leerdam te zien, maar dan in een wat minder sportieve setting. Zo werd ze onlangs opgehaald in een luxe wagen en dook ze met haar verloofde in een zogeheten photobooth.

Bruiloft bij schoonfamilie

Het is de vraag in hoeverre Leerdam de komende dagen tijd heeft om te trainen. Het lijkt namelijk een heel bijzondere week te worden voor de schoonfamilie van de schaatsster. Logan Paul (Leerdams schoonbroer) en Nina Agdal gaan namelijk trouwen. De twee zijn al een tijdlang verloofd, maar het lijkt nu eindelijk van een trouwerij te komen.

Dat deelt het stel immers op Instagram. "Wedding week", schrijft Logan dinsdag. Ook Agdal is bijzonder bedrijvig met voorbereiden. Op haar Instagram Stories schrijft ze dat ze deze week bezig was met de laatste voorbereidingen voordat ze afreizen naar Europa. Daar zal het huwelijk hoogstwaarschijnlijk worden voltrokken. Waar en wanneer precies, blijft nog even onduidelijk.

Belangrijk seizoen voor Jutta Leerdam

Leerdam zal ongetwijfeld ook aanwezig zijn. Daarna gaat de focus weer op het schaatsen. Eind oktober staan de eerste wedstrijden op het programma. De Nederlandse moet eind december en in februari van het volgende jaar pieken. Eind 2025 kan ze zich immers kwalificeren voor de Olympische Winterspelen in Milaan, die in februari worden gehouden. Leerdam hoopt dan eindelijk haar eerste gouden olympische plak te veroveren. Eerder gaf ze al aan dat het haar laatste olympische cyclus wordt en ze dus niet tot 2030 doorgaat.