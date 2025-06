Kelly Piquet deelt opvallende update op dramatische dag Max Verstappen: 'Wanneer dat weer naar boven komt...'

Kelly Piquet beviel eind april van haar eerste kindje samen met Max Verstappen. De zwangerschap is natuurlijk altijd een heftige periode voor een vrouw, maar de Braziliaanse heeft goed nieuws. Op een dramatische dag voor haar vriend maakte ze bekend dat ze zich weer langzaam de oude voelt.

Verstappen en Piquet maakten ruim een maand geleden de geboorte van dochter Lily bekend. Dat was het eerste kindje voor het koppel, maar voor de Braziliaanse was het haar tweede dochter. Ze kreeg in 2019 al dochter Penelope samen met Daniil Kvyat, die net als Verstappen jarenlang actief was in de Formule 1.

Furieuze Max Verstappen moet vrezen voor schorsing na blunder van Red Bull bij GP van Spanje Max Verstappen kreeg in een chaotische slotfase van de GP van Spanje een tijdstraf voor een bizar incident met George Russell nadat Red Bull hem had opgedragen de plek aan de Brit te geven. De Nederlander ontving ook nog eens drie strafpunten op zijn licentie en dat betekent dat hij moet vrezen voor een schorsing. Achteraf bleek echter dat de opdracht van Red Bull aan het adres van Verstappen helemaal niet nodig was.

Piquet verscheen daarna niet meer in het openbaar en ook dochter Lily werd naast de foto kort na de bevalling niet meer gespot, maar we mogen er vanuit gaan dat het inmiddels weer vrij goed met de vriendin van Verstappen gaat. Ze deelde op haar Instagram een veelzeggende video.

"Wanneer je oude zelf weer langzaam naar boven komt na de bevalling", is er in de tekst bij de video te lezen. Op de beelden is een man te zien die zonder enige schaamte in een druk gezelschap er een aantal bijzondere dansmoves uitgooit. Hij moet Piquet dus voorstellen.

Drama voor Verstappen

Waar Piquet dus weer het idee heeft dat ze weer de oude aan het worden is, beleefde haar geliefde een dramatische middag in Barcelona. Hij leek in de GP van Spanje lange tijd op weg naar een podiumplek, maar na een krankzinnig slot lukte dat niet. Sterker nog, hij eindigde uiteindelijk als tiende door een tijdstraf na een merkwaardig incident met Mercedes-coureur George Russell.

De Nederlander kreeg voor het moment een straf van tien seconden, maar kwam volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg nog erg goed weg daarmee. De Duitser had Verstappen namelijk een hele andere straf gegeven.

Dreun in titelstrijd

De tiende plaats was een gigantische klap voor Verstappen in de titelstrijd. Oscar Piastri won de race en breidde zijn voorsprong in de WK-stand daarmee uit. Teamgenoot Lando Norris eindigde als tweede en bekleedt die plek ook in het kampioenschap. Verstappen staat nog wel derde, maar ziet het McLaren-duo enorm uitlopen.