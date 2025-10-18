Max Verstappen begint zaterdag bij de sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf P1. Hij hield Lando Norris slechts 0,071 seconden achter zich. Oscar Piastri start vanaf de derde plek. Voor Verstappen is het zijn tiende sprintpole ooit.

In het eerste deel van de sprintkwali hadden niet alle teams hun zaken op orde. Diverse coureurs verlieten te laat de pitstraat, waardoor ze niet meer genoeg tijd hadden om een volle ronde af te leggen. Daardoor lagen Bearman Tsunoda, Ocon en Bortoleto er uit. Ook Colapinto bleef steken in de eerst esessie.

In de derde en beslissende sessie kwam Verstappen als laatste over de streep. Net als veel andere coureurs deed hij in dat deel slechts één run. En wat voor eentje!

MAX VERSTAPPEN IS ON SPRINT POLE!! 🥇



What a lap from the Red Bull driver! 👏#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/jZeq7h0GwK — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Eerste vrije training

Eerder deze vrijdag werd de eerste vrije training gehouden. In de laatste minuten van VT1 liet de Nederlander zijn onvrede merken over de auto. Hij meldde dat zijn wagen te veel contact maakt met het asfalt.

McLaren-coureur Lando Norris was de snelste in VT1 met een tijd van 1:33.294. Nico Hulkenberg volgde op plek twee en WK-leider Oscar Piastri werd derde. Fernando Alonso was nog net iets sneller dan Verstappen.

Sprintrace

In Austin wordt zaterdag de vierde sprintrace van dit seizoen gereden. Max Verstappen won er eentje, die in België. Een overwinning levert 8 punten op voor de WK-ranglijst. In 2021 werd de eerste sprintrace op de agenda gezet. Sindsdien won Verstappen al 12 keer.

Stand WK

Verstappen staat op 63 punten van WK-leider Oscar Piastri, die 22 punten voor staat op zijn teamgenoot Lando Norris. Verstappen, de zoon van oud-coureur Jos Verstappen, werd de vorige vier seizoenen wereldkampioen. Een vijfde titel op rij lijkt onwaarschijnlijk, maar puur wiskundig gezien is het nog mogelijk.