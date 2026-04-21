Vrijwel de gehele autosportwereld heeft inmiddels zijn licht laten schijnen over de penibele situatie van Max Verstappen bij Red Bull. Het is inmiddels algemeen bekend dat de Nederlander zielsongelukkig is. Maar waar velen speculeren over een mogelijke Formule 1-pensioen van Verstappen, geldt dat niet voor een oud-ploeggenoot van Michael Schumacher.

Dat Gianpiero Lambiase het zinkende Red Bull-schip binnenkort zal verlaten, is het zoveelste drama voor de zo geplaagde renstal. Daardoor verwacht iedereen dat ook Max Verstappen, die met de Italiaan een soort twee-eenheid vormde, de deuren bij de Oostenrijkers achter zich dicht trekt. Maar van een mogelijk pensioen, en een overstap naar een andere raceklasse, wil niet iedereen iets weten.

'Iedereen wil Max'

Riccardo Patrese, die in 1993 nog teamgenoot was van een piepjonge Michael Schumacher bij Bennetton, ziet ook alle roddels die de rondte doen rond Verstappen. "Er gaan zo veel geruchten over hem rond", begint de Italiaan in gesprek met Bettinglounge. "Als Max wil wisselen, kan hij dat makkelijk doen. Iedereen wil Max wel in het team hebben."

Volgens de oud-coureur liggen drie teams op pole position om Verstappen over te nemen. "Als Max naar McLaren wil gaan, dan zal een van die twee coureurs zeker moeten vertrekken, misschien Oscar Piastri", licht de 72-jarige Italiaan over één van die teams toe. Hij denkt, vanwege de eerdere spanningen, dat Piastri dan het veld moet ruimen.

Verder ziet Patrese ook de andere twee topteams, Mercedes en McLaren, als kandidaat voor Verstappen. "Als Max naar Mercedes wil gaan, dan lijkt het erop dat Russell moet vertrekken. Antonelli zit in een hele goede positie voor het kampioenschap", meent de winnaar van zes Grand Prix. Ook bij Ferrari ziet hij mogelijkheden voor de ontevreden Nederlander.

'Rest zal zich aanpassen'

"Als Max naar Ferrari wil gaan, kunnen ze daar waarschijnlijk wel een plek voor hem vinden", stelt hij over de rode renstal uit zijn thuisland. "Ze zijn nu goed bezig, maar als ze niet winnen, zal een coureur daar de prijs voor moeten betalen. Dan zullen ze beslissen dat ze iets moeten veranderen. Dat kan betekenen dat ze Verstappen naar het team proberen te halen." Vooral de toekomst van Verstappen's eeuwige rivaal Lewis Hamilton lijkt volgens Patrese aan een zijde draadje te hangen.

Toch denkt Patrese dat de bal vooral bij de coureur uit Hasselt zelf ligt. "Maar de trigger voor elke move is wat Verstappen zelf besluit te doen. Hij is het eerste puzzelstuk; daarna zal de rest zich vanzelf aanpassen", besluit hij.