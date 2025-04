Hoogzwangere Kelly Piquet en dochter 'eindelijk weer samen' met familie

De vriendin van Max Verstappen komt Monaco voorlopig niet uit. Kelly Piquet is namelijk hoogzwanger en lijkt begin mei een kindje te mogen verwelkomen. Om die reden is haar familie maar naar haar afgereisd.

Pedro Piquet en zijn vrouw Bella Salvati zijn momenteel in Monaco. Salvati deelde op Instagram een foto van het beroemde casino in Monte Carlo en vervolgens kregen haar volgers een kiekje te zien van Penelope, de vijfjarige dochter van Kelly Piquet. 'Eindelijk weer samen', schreef ze bij de afbeelding.

Kelly deelde de story vervolgens ook. Zij kreeg Penelope met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat. In de loop der jaren lijkt Verstappen een heel goede 'bonuspapa' geworden, zo is te zien op beelden die wel eens worden gedeeld van het duo.

Grand Prix van Bahrein

Verstappen was niet bij het familiemomentje in Monaco, want de Nederlander komt zondag in actie bij de Grand Prix van Bahrein. Zaterdag kende hij een teleurstelling, omdat hij niet verder kwam dan de zevende plek bij de kwalificatie. Een week eerder had hij nog de Grand Prix van Japan gewonnen, nadat hij ook op pole position was begonnen.

Door de zege staat hij slechts één punt achter WK-leider Lando Norris. De Brit kende ook geen lekkere kwalificatie in Bahrein en begint maar één plek voor Verstappen aan de race. Er liggen dus kansen voor de Nederlander. Norris' teamgenoot Oscar Piastri bij McLaren begint op P1 en hoopt zich ook te gaan mengen in de titelstrijd.

Uitgerekende datum

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt de baby van Verstappen en Piquet begin mei geboren. Hij wist ook te vertellen dat de uitgerekende datum niet in een F1-weekend valt. Mocht dat kloppen, komt de kleine Verstappen dus ná 4 mei. Dan staat de Grand Prix van Miami namelijk op het programma. De viervoudig wereldkampioen heeft sowieso al aangegeven géén race over te slaan voor de bevalling.