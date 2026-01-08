Kenneth Taylor gaat Ajax deze transferperiode verlaten voor een avontuur in het buitenland. De middenvelder verruilt Amsterdam voor Rome om te spelen voor Lazio. De deal moet nog officieel worden, maar hij en zijn entourage zijn momenteel al in Italië. Vriendin Jade Anna van Vliet deelt volop beelden van de reis.

Dat Taylor naar Lazio gaat verkassen, is geen geheim meer. De Italianen lieten al weten hem te gaan kopen en hij poseerde op het vliegveld in Rome al met de nodige kledij van zijn nieuwe club. In Italië arriveerde hij met een aantal belangrijke personen in zijn leven, waaronder vriendin Jade Anna van Vliet.

Influencer deelt beelden

De beroemde influencer (21) is al ruim twee jaar de partner van de voetballer. In Nederland woonden de twee inmiddels al samen en nu kunnen ze ook met z'n tweeën op zoek naar een stekkie in de beroemde Italiaanse stad. Van Vliet heeft haar koffer al ingepakt, zo valt te zien op haar Instagram Story. "Ik denk dat jullie al weten wat onze nieuwe stap is, dus let's go", schrijft ze daarbij.

Vervolgens deelt ze vanuit het vliegtuig nog wat beelden. Van Vliet kijkt in de camera en vanuit het raampje naar buiten, waar de lichtjes in de stad Rome te zien zijn. Van Vliet filmt zelf ook een deel van de laatste kilometers van de vlucht.

Even later doken er al andere beelden op vanuit Italië. Daar waren journalisten en enkele fans aanwezig om Taylor op te wachten. Hij kreeg een sjaaltje van Lazio om zijn nek en stak zijn duim op richting de aanwezigen. Taylor ondergaat vrijdag de medische keuring en zal als alles goed gaat dus zijn contract snel tekenen.

15 miljoen euro

Voor Ajax is het vertrek van Taylor een sportieve domper. Wel houdt de club naar verluidt 15 miljoen euro over aan zijn transfer, met mogelijk ook nog enkele miiljoenen aan bonussen. Taylor tekent waarschijnlijk een contract voor 4,5 jaar. Bij Lazio treft Taylor de nummer negen van de Serie A. De laatste vier duels werden niet gewonnen in de competitie.

