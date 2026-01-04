Er was het nodige te doen om Kjeld Nuis de afgelopen weken. De topschaatser raakte bij het OKT betrokken bij enkele relletjes, en kreeg ook meerdere bedreigingen binnen. Inmiddels laat Nuis al het gedoe op een bijzondere manier van zich afglijden.

Nederland heeft dit weekend te maken met sneeuwbuien, en ook de tuin van Nuis is wit geworden. Daar lijkt hij bepaald niet mee te zitten. Zo deelt hij volop beelden op zijn Instagram-story van de winterpret.

Eén video springt daarbij meteen in het oog. Daarin loopt Nuis, alleen in zijn onderbroek, door de besneeuwde tuin. Van de kou lijkt hij geen last te hebben: met een brede grijns op zijn gezicht stapt hij vrolijk door de sneeuw. Daarnaast zien we zijn zoon lekker spelen. Hij voetbalt en bouwt daarna een flinke sneeuwpop.

Bewogen periode

Nuis was zichtbaar aan het genieten. Dat is zeker geen overbodige luxe na een veelbewogen periode met vele bedreigingen. Deze haatdragende berichten kwamen binnen na opmerkelijke beslissing van de KNSB.

Nuis kreeg een aanwijsplek op de 1500 meter voor de Olympische Spelen. Op het OKT viel hij juist nét buiten de boot. Maar omdat de KNSB wilde dat Marcel Bosker naar de Winterspelen gaat voor de ploegenachtervolging, raakte Tim Prins zijn plek kwijt. Daardoor kan Nuis, die zichzelf al had geplaatst op de 1000 meter, ook de 1500 meter rijden.

Deze beslissing schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Deze vonden het daarom nodig om bedreigingen te sturen naar Nuis. Zijn vriendin Joy Beune nam het vervolgens voor hem op.

"Ik voel me toch genoodzaakt om hier wat over te zeggen", zo schreef Beune op Instagram. "De haatreacties die binnenkomen bij Kjeld zijn heftig en pijnlijk om te lezen. Woorden zijn niet zomaar woorden. Achter dit account zit een mens met gevoelens, en mensen die van hem houden."

