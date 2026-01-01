Joep Wennemars liet zich na het OKT nogal kritisch uit over zijn rivaal Kjeld Nuis en wat dat betreft is het besluit van de KNSB om Tim Prins thuis te laten voor de Winterspelen wel pikant. Daardoor treffen Wennemars en Nuis elkaar in Milaan namelijk twee keer. Schaatsicoon Marianne Timmer kijkt daar ontzettend naar uit.

De KNSB maakte donderdag de definitieve selectie bekend voor de Spelen in Milaan en het meest opvallende was natuurlijk dat Tim Prins thuisblijft zodat Marcel Bosker mee kan voor de ploegenachtervolging. Dat heeft ook tot gevolg dat Kjeld Nuis alsnog zijn titel op de 1500 meter kan verdedigen. Hij was slechts vierde geworden op het OKT, maar neemt de vrijgekomen plek van Prins in.

'Dit speelt al jaren'

Wennemars en Nuis gaan elkaar door de keuze van de bond op zowel de 1000 als de 1500 meter treffen. Daar zullen veel schaatsfans naar uitkijken nadat de zoon van voormalig topschaatser Erben na het OKT flink uithaalde naar zijn 'zeurende' concurrent.

Timmer, die heel erg meeleeft met Prins, vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat ook zij zin heeft in de duels tussen Wennemars en Nuis: "Die rivaliteit gaan we nog voelbaar meemaken. Dit speelt natuurlijk al jaren, dit is niet van één keertje."

Zelf maakte de drievoudig olympisch kampioene dat in haar loopbaan ook mee: "In mijn tijd was dat ook al zo. Je bent gewoon concurrenten, dus je houdt elkaar in de gaten. Op- en aanmerkingen kunnen binnenkomen en die worden afgerekend op het ijs. Dat is wel mooi om te zien in de sport en dat gaan we nu weer meemaken, omdat Kjeld doorschuift op die 1500 meter."

Zet Wennemars Nuis op scherp?

Wennemars kan met zijn harde uitspraken natuurlijk ook Nuis op scherp hebben gezet richting de Spelen, maar Timmer denkt niet dat hij spijt heeft van zijn woorden. "Wennemars was ook in de positie om dit te zeggen, want hij heeft die 1500 meter gewonnen. Maar dit is ook mooi dat het onderling ook emotioneel oploopt. Dat houdt elkaar ook scherp en ook dat is sport. Er wordt natuurlijk wel naar elkaar gekeken en de belangen zijn groot. Dus dat er opmerkingen naar elkaar worden gemaakt, is niet gek."

Timmer gaat er dan ook goed voor zitten als de twee in de toekomst tegen elkaar gaat rijden en waagt zich zelfs aan een voorspelling. "Dan zet ik wel mijn geld op Wennemars. Die wordt hier beter van."

