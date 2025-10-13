Alica Schmidt, de 'knapste atlete ter wereld', heeft opnieuw haar miljoenen volgers betoverd. De Duitse atlete deelde op Instagram een reeks vakantiefoto’s waarop ze straalt in een bikini en een lichtblauwe zomerjurk. En haar fans? Die raken niet uitgepraat over haar.

De 26-jarige Schmidt, die ruim vijf miljoen volgers heeft op Instagram, plaatste de foto’s met de vraag: "Wat is jouw definitie van geluk?" De reacties stroomden direct binnen. 'Onvergetelijk prachtig', schreef een volger, terwijl een ander haar een 'godin van de schoonheid' noemde. Ook opmerkingen als 'zoals altijd schitterend' verschenen onder haar post.

Schmidt gaat Femke Bol achterna

Op de beelden is Schmidt te zien in een luchtige jurk met uitzicht op palmbomen en bergen, bij een infinitypool en in sportieve outfits tijdens haar vakantie. De Duitse atlete laat zien dat ze moeiteloos de balans weet te vinden tussen haar eindeloze uren op de atletiekbaan en haar verdiende rust op vakantie.

Toch staat Schmidt niet alleen bekend om haar looks. De Duitse topatlete, die vorig jaar nog deelnam aan de Olympische Spelen van Parijs, is bezig met een nieuw hoofdstuk in haar carrière. Net als Femke Bol maakt ook Schmidt de overstap van de 400 naar de 800 meter. "Ik vond het geweldig om uit mijn comfortzone te stappen", schreef ze eerder. "Nu is het tijd om vol voor deze afstand te gaan."

Schmidt vecht zich terug na zwaar seizoen

Ondanks haar frisse uitstraling en miljoenen volgers was het voor Schmidt bepaald geen zorgeloos 2024. Ze kampte met blessures en ziekte, waardoor haar prestaties wisselvallig waren. Toch vocht ze zich terug en pakte ze vorig jaar haar kans bij de Olympische Spelen in Parijs, waar ze meedeed aan de 4x400 meter gemengde estafette. Na afloop vierde ze die deelname met een bijzondere herinnering: een tatoeage van de iconische Olympische ringen op haar dij. "Mijn eerste en enige tatoeage", aldus Schmidt.

Plotselinge oproep midden in de filmavond

De Duitse atlete kan inmiddels weer lachen om de hectiek rondom haar leven. Zo moest ze onlangs halverwege een bioscoopfilm plots de zaal verlaten vanwege een onverwachte oproep voor een dopingcontrole. "Gelukkig had ik mijn telefoon gezien", vertelde ze later op Instagram. "Een gemiste test had me zomaar een schorsing kunnen opleveren."

Ondanks alles blijft Schmidt een van de meest populaire sportvrouwen ter wereld. Met miljoenen volgers, samenwerkingen met grote merken en een groeiende reputatie als rolmodel laat ze zien dat ze veel meer is dan alleen 'de knapste atlete ter wereld'. Zowel op als naast de baan blijft ze een opvallende verschijning én een inspiratie voor velen.