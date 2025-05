Kjeld Nuis aangesproken op vakantie na 'overtreding': 'Senior, por favor'

Kjeld Nuis is terug van zijn vakantie. De topschaatser was samen met vriendin Joy Beune en zoon Jax naar Gran Canaria gegaan om lekker te ontspannen. Dat lukte, al was niet iedereen te spreken over de capriolen die Nuis uithaalde op het Spaanse eiland.

Op zijn Instagram plaats Nuis een collectie aan foto's die hij maakte/van hem gemaakt werden tijdens zijn vakantie op Gran Canaria. Het koppel kwam deze week weer thuis en deelde dat via hun sociale kanalen. Nu kunnen zij zich optimaal voorbereiden op de Olympische Winterspelen, die in februari volgend jaar in Italië gehouden worden.

'Senior, por favor'

Nuis kon het niet laten om nog wat kiekjes van zichzelf te delen naar aanleiding van zijn vakantie. Zo poseerde de schaatser bij het zwembad en dook hij vanaf een muur het water in. Dat laatste had hij beter niet kunnen doen, want daar waren de Spanjaarden niet erg blij mee. Op zijn Instagram Story plaatst Nuis het filmpje nog een keer, met de tekst van de Spaanse badmeester: "Senior, por favor" ("Meneer, alstublieft...").

Sportieve vakantie

Daar waar Nuis en Beune lekker ontspannen op vakantie zijn geweest, zat het koppel niet alleen maar stil. Zondag besloten ze een fietstocht te doen op de Pico de las Nieves, één van de hoogste bergen van het eiland. Een klim op de fiets van ca. 2000 meter. Een dag later, op nota bene de verjaardag van Beune, was van stilzitten ook geen sprake: een hike, die wat langer duurde dan verwacht.

Verjaardagstaart

Op de verjaardag van Beune was het naast de hike ook tijd voor een feestje. De schaatsster kreeg een mooie verjaardagstaart voorgeschoteld. Zo mooi zelfs, dat vriend Nuis alle moeite had om er vanaf te blijven gezien zijn reactie.

Nu Nuis en Beune weer thuis zijn zal ook het dagelijkse leven weer opgepakt moeten worden. Daar had Nuis nog niet echt zin in. De sprinter plaatste een foto dat hij aan het voetballen was in de tuin, met de zuchtende tekst 'weer zelf koken'.