Joy Beune geniet van eerste kilometers na vakantie, maar niet op het ijs

Wie schaatskoningin Joy Beune een beetje volgt, weet dat ze niet alleen van een rit op het ijs houdt, maar ook graag op de fiets stapt. Tijdens haar vakantie maakte ze al flink wat kilometers en dat was ze bij thuiskomst in Nederland nog niet zat. Ze schafte direct een nieuwe fiets aan en de eerste kilometers volgden al snel.

De schaatsster genoot afgelopen week samen met vriend Kjeld Nuis en diens zoon Jax van een vakantie op het zonnige Gran Canaria. Ontspannen zat er echter nauwelijks bij, de twee blijven topsporters en gingen, zelfs tijdens hun vakantie en op Beune's verjaardag, de ene na de andere sportieve uitdaging aan.

Bergbeklimmen in de brandende zon

Op de Pico de las Nieves, één van de hoogste bergen van het eiland, maakte het schaatskoppel met de fiets onder de brandende zon een klim op de fiets van ca. 2000 meter. Een dag later vierde Beune haar 26e verjaardag. Terwijl ze de zware klim van een dag ervoor nog in hun benen hadden, werd er die dag weer een nieuwe sportieve uitdaging aangegaan: ditmaal een hike.

De hike bleek echter iets langer uitgevallen dan gepland, zo werd duidelijk in een video van iemand uit het gezelschap waarmee Beune, Nuis en Jax op pad zijn: "Een simpele route zei ik... maar drie uur later zijn we nog steeds bezig."

Nog niet zat

Ondanks deze 'tegenvaller', was Beune de sportieve activiteiten bij terugkomst in Nederland nog alles behalve zat. Sterker nog: er werd direct bij thuiskomst een nieuwe racefiets aangeschaft, waar niet veel later al de eerste kilometers op werden gereden. Dat bleek uit een video die de schaatskoningin deelde in haar verhaal op Instagram, waarop te zien was hoe ze door de Nederlandse weilanden fietste op dezelfde dag als aanschaf van de fiets.

Ook Nuis bleef na terugkomst in Nederland niet stilzitten. Op het grasveldje in de achtertuin trapte hij een balletje met zoontje Jax. Toch bracht thuiskomen niet alleen voordelen, gaf hij toe op Instagram: “Terug van vakantie... weer zelf koken”, schreef hij geërgerd op Instagram. Al bleek dat mee te vallen; in een video liet hij een goed gevulde koelkast zien met kant-en-klare, verse maaltijden: “of toch niet?”