Luke Littler is het inmiddels wel gewend om in de spotlights te staan, maar meestal zoekt hij die niet zelf op. Daar bracht hij dit weekend echter verandering in, want samen met zijn vriendin maakte de topdarter zijn opwachting bij een bijzonder evenement.

Littler staat sinds hij op het WK darts van 2024 als 16-jarige de finale haalde constant in de spotlights. Daar lijkt hij voorlopig goed mee om te kunnen gaan, want de afgelopen twee edities van het wereldkampioenschap won de jonge Engelsman zelfs. Hij versloeg vorig jaar Michael van Gerwen in de eindstrijd en dit jaar sloopte hij Gian van Veen in de WK-finale.

Alles wat de inmiddels 19-jarige darter doet, is groot nieuws in Engeland, maar zelf zoekt hij de aandacht eigenlijk nauwelijks op. Daarom was het ook opvallend dat Littler zaterdag plotseling op de rode loper verscheen.

Bijzonder uitstapje

Samen met zijn geliefde Faith Millar bracht de nummer 1 van de wereld een bezoekje aan de Brit Awards. Daar werden de belangrijkste prijzen in de Britse muziekindustrie uitgereikt. De ceremonie was in Manchester en dat maakte het voor Littler makkelijk om langs te gaan, want hij woont daar in de buurt. De darter heeft sinds begin vorig jaar een relatie met de 19-jarige schoonheidsspecialiste.

Slecht begin in Premier League

Op Littler leek tijden geen maat te staan, maar de afgelopen weken vertoont de nummer 1 van de wereld zowaar wat zwaktes. In de Premier League wist hij gedurende de eerste vier speelrondes slechts één wedstrijd te winnen. Hij staat daardoor na een kwart van de reguliere speelrondes op de zesde plaats en dat is niet genoeg om aan het einde mee te mogen doen met de play-offs. Littler heeft wel nog twaalf speelrondes om te stijgen naar een plek in de top-vier.

De Engelsman rijgt desondanks nog altijd de titels aaneen, want hij won na het WK al meerdere grote toernooien. Littler pakte voor het eerst in zijn loopbaan de winst bij de World Masters, schreef het eerste Euro Tour-toernooi van het jaar in Polen op zijn naam en ook was hij de beste op de Saudi Darts Masters.