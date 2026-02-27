Stephen Bunting maakte donderdagavond een eind aan een mindere reeks door de Premier League-avond in Belfast te winnen. Na zijn zege sloeg de darter terug naar alle negativiteit om hem heen. "Ze schreven me allemaal af, maar hier ben ik", luidt de boodschap van Bunting.

Bunting had vorig jaar negen weken nodig om überhaupt een punt te pakken in de Premier League. Verder waren zijn prestaties gedurende het vorige seizoen niet ijzersterk en ook op het WK viel hij tegen. Als toenmalige nummer vier van de wereld werd Bunting in de derde ronde van het toernooi uitgeschakeld door James Hurrell. Die uitschakeling zorgde voor haatreacties, zelfs richting zijn zoontje. Echter nam de PDC Bunting wel op in de Premier League. Zijn ongekende populariteit lijkt hier ten grondslag aan te liggen.

Glorie in Belfast

In Belfast viel echter alles op zijn plek voor Bunting. Johnny Clayton, Luke Humphries en Gian van Veen werden allemaal vol overtuiging aan de zegekar gebonden, waardoor de populaire Engelsman als winnaar uit de bus kwam in Noord-Ierland. Voor Bunting was het een bewijs van zijn eigen gelijk. "Ik geloof echt dat ik nog altijd een van de beste spelers in de wereld ben. Ik hoor hier echt thuis in de Premier League", zo vertelde Bunting na zijn zege tegenover de Britse pers.

Online kreeg Bunting voor de Premier League al kritiek dat hij werd opgenomen bij de acht spelers. Met een vroege uitschakeling en een matig WK, vonden veel fans dat andere spelers als Danny Noppert en bijvoorbeeld een Ryan Searle de plek meer verdienden. Voor Bunting is dit het moment om zich uit te spreken. "Ze schreven me allemaal af en iedereen twijfelde aan me, maar hier ben ik. Ze verdienen mijn adem niet eens", is de goedlachse publiekslieveling fel richting zijn criticasters.

'Mooiste overwinning in mijn loopbaan'

In 2024 schreef Bunting het Masters-toernooi op zijn naam, maar ook deze Premier League-avond is voor hem erg belangrijk. De Brit noemt het 'een van de mooiste overwinningen uit zijn loopbaan'. De volgende Premier League-avond is op thuisbodem van Gerwyn Price, in Cardiff, Wales.