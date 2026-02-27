Gian van Veen is met drie finales in vier speelronden ijzersterk begonnen aan de Premier League Darts, maar toch knaagt er iets. De beste Nederlandse speler op de wereldranglijst verloor namelijk al die finales en dat overkomt hem wel vaker de laatste tijd. Van Veen wil dan ook voorkomen dat het een patroon wordt.

Van Veen speelde donderdag in Belfast zijn derde finale van deze Premier League en opnieuw verloor hij. Ik word er een beetje moe van die finales verliezen", reageerde de darter tegen Viaplay na zijn 6-2 nederlaag in de eindstrijd tegen Stephen Bunting. "De halve finale was goed, de kwartfinale prima, dan moet het in de finale gebeuren en dan is het gewoon weer voor mijn gevoel dramatisch. Daar baal ik ontzettend van."

De topdarter houdt de optie open dat hij zichzelf juist voor finales te veel druk oplegt: "Dat zou kunnen. Ik denk dat veel mensen weten dat ik de laatste paar finales verlies. Dan krijg je Bunting. Ik voel me goed en dan gooi je scorend zó slecht. Voor je het weet sta je 5-1 achter en is het een gelopen race."

'Dat wil je niet'

De drie Premier League-finales zijn niet de enige verloren finales voor Van Veen dit jaar. Hij ging in de WK-finale onderuit tegen Luke Littler, werd bij de Bahrain Darts Masters in de eindstrijd verslagen door Michael van Gerwen en afgelopen weekend was Littler bij de Poland Darts Open ook te sterk.

Van Veen wil dan ook graag die reeks doorbreken: "Ik hoopte dat het incidenteel was, maar als ik er zelf over na ga denken dan kan het een patroon worden en dat wil je niet. Dan moet je nagaan wat er gebeurt tussen de halve finale en de finale en kijken hoe je dat kan verbeteren. Dat is een dingetje waar ik naar moet kijken de volgende." Ondanks die reeks maakt hij zich nog geen zorgen. "Het is voor mijn gevoel ook één keer over die streep komen en dan komt het wel goed."

'Daar ben ik trots op'

De nummer 3 van de wereld mag dan nog geen avond hebben gewonnen, hij staat wel op de tweede plek en dat zou aan het einde genoeg zijn om mee te mogen doen aan de play-offs in Londen. "Van de vier weken drie keer de finale halen, daar ben ik trots op. Als je dat volhoudt, sta je in de O2 en dat is het doel. Maar het wordt wel tijd dat ik een keer de finale win."