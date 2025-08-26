Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong maakte een moeilijke tijd door in haar jeugd. Ze werd erg gepest en dat had veel impact op haar leven. Zelfs tijdens de bruiloft met haar grote liefde Coen.

Rijpma-de Jong laat haar pestverleden niet zomaar achter zich. De schaatskampioene werd gepest vanwege haar rode haar. Ze gebruikt het om een belangrijke boodschap te delen met haar volgers en richtte zelfs een eigen stichting tegen pesten op.

"De droom van de Antoinette Foundation is een samenleving waarin pesten niet bestaat en iedereen, ongeacht hoe hij of zij eruitziet, de kans krijgt om te schitteren en het beste uit zichzelf te halen", is te lezen op de site van de stichting. "Onze wens is dan ook een wereld waarin elk kind zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Wij geloven dat sport een krachtig middel is om zelfvertrouwen op te bouwen en kinderen en jongeren te helpen sterker te worden."

Symbolische kleur

Zo wil ze het leven van kinderen een stukje beter maken. Maar in haar eigen leven staat Rijpma-de Jong ook stil bij de moeilijke tijd in haar jeugd. Bijvoorbeeld tijdens haar bruiloft, zo onthult ze via Instagram. De styling van de grote dag werd op symbolische wijze ingevuld.

"Antoinette vertelde ons haar verhaal bij het kennismakingsgesprek", schrijft de stylist van de bruiloft in een Instagram Story. "Daarom besloten wij de kleur oranje te verwerken in de bloemcreaties en decoratie," Ook in het bruidsboeket is de kleur terug te zien.

Trots

Daarbij wordt verwezen naar het interview met Rijpma-de Jong in Linda. Daar vertelde ze over haar ervaringen. "Ik ben zo gepest met mijn rode lokken dat ik niet meer naar school durfde. Ik had nog niet zo'n grote mond om me te kunnen verweren. Van mijn twaalfde tot mijn 22e heb ik mijn haar donker geverfd. Nu ben ik juist trots op mijn rode haar."

Vandaar ook de keuze voor de symbolische kleur op haar bruiloft. Rijpma-de Jong gaf in mei 2022 het jawoord aan haar grote liefde Coen. Die zette zich onlangs ook in voor haar stichting. Hij reed de hele Tour de France, één dag voor het professionele peloton. Daarmee zamelde hij geld in voor de Antoinette Foundation.