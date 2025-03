Marco van Basten zorgt voor angst met onhandige actie: 'Als we nu geëlektrocuteerd worden...'

Marco van Basten schuift bijna elke week aan in het praatprogramma Rondo om zijn mening te geven over alles wat er in de voetbalwereld gebeurt. De oud-voetballer zorgde maandagavond tijdens de uitzending echter voor wat schrik bij zijn tafelgenoten door een onhandige actie: "Als we nu geëlektrocuteerd worden..."

Van Basten was maandag samen met Wesley Sneijder, Ruud Gullit en Mark van Bommel te gast bij het programma van Ziggo Sport en de vier voormalige topvoetballers hadden het natuurlijk vooral over de 2-0 zege van Ajax op PSV in de topper van afgelopen zondag. De Amsterdammers staan daardoor met nog zeven wedstrijden te gaan negen punten voor op de concurrent.

Eén cruciale held bij aanstaand kampioen Ajax in topper tegen PSV: 'Contract voor het leven geven' De handdoek is gegooid in Eindhoven. De titelstrijd is wat PSV betreft over en uit. In Amsterdam willen ze daar nog niet over spreken, maar dat is uiteraard voor de bühne. De fans scandeerden het al wel, Ajax-held Davy Klaassen vond dat dan wel weer mooi voor ze. De formule van Francesco Farioli werkt, en leek in Eindhoven even geëvolueerd. Ajax gaat in één rechte lijn naar de 37e titel in de historie.

Thee-incident

De voormalig topspits was net als Sneijder in het verleden vaak kritisch op Ajax-coach Francesco Farioli en zelfs nu de Amsterdammers de landstitel nauwelijks meer kan ontgaan, stipten ze samen nog een puntje van kritiek aan. De twee kunnen nog altijd niet geloven dat de Italiaanse coach enkele weken geleden met een b-team aan de return tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League begon, maar precies op dat moment zorgt Van Basten voor een schrikmomentje aan tafel.

"Hij stelt nu zijn beste elftal op en dat doet hij ook niet altijd...", zegt Van Basten vlak voordat hij per ongeluk zijn glas met thee omver tikt. Het drinken belandt vervolgens in de tafel waar ook flink door de verlichting ook wel wat elektriciteit doorheen loopt. Presentator Wytse van der Goot vreest dan ook direct het ergste: "Als we geëlektrocuteerd worden dan is het Marco zijn schuld."

Marco van Basten krijgt bijval na kritiek op metamorfose: 'Je moet er alleen niet in doorslaan' Met zijn nieuwe haarcoupe stond Marco van Basten afgelopen week volop in de schijnwerpers. Het zorgde bij onder andere Vandaag Inside voor ongeloof, maar Robert Maaskant heeft er helemaal niets op tegen. "Genee verft ook al jaren zijn haar."

De presentator komt aan het einde van de uitzending nog eventjes terug op het moment als de heren aan tafel de uitzending zonder kleerscheuren zijn doorgekomen. "De tafel heeft het gered. Hij heeft het overleefd", vertelt Van der Goot, terwijl Van Basten het om tot 'het thee-incident'.

Onrust bij PSV

Het viertal had het niet alleen over Ajax, maar ook over de ineenstorting van PSV na de winterstop. De ploeg van Peter Bosz stond namelijk tijdens de winterstop nog ruim aan kop in de Eredivisie, maar moet nog aan de bak om FC Utrecht en Feyenoord achter zich zien te houden in de strijd om plek twee. Gullit kwam in het programma vervolgens met een opmerkelijke oplossing voor de problemen bij PSV.