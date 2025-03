Marco van Basten krijgt bijval na kritiek op metamorfose: 'Je moet er alleen niet in doorslaan'

Met zijn nieuwe haarcoupe stond Marco van Basten afgelopen week volop in de schijnwerpers. Het zorgde bij onder andere Vandaag Inside voor ongeloof, maar Robert Maaskant heeft er helemaal niets op tegen. "Genee verft ook al jaren zijn haar."

Van Basten toonde zich bij Rondo met een gemillimeterde coupe. "Mensen vinden er nogal snel wat van. Ik zou er niet voor kiezen om een haartransplantatie te doen, maar als hij er gewoon beter uit wil zien, dan is toch toch prima?", vraagt Maaskant zich hardop af in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Ik heb daar geen enkele moeite mee als mensen zich mooi eruit willen laten zien."

Nieuwe trend

San Marco is zeker niet de eerste oud-voetballer, die een haartransplantatie heeft ondergaan. Onder meer Ronald de Boer, Jorrit Hendrix, Ruud Gullit, Wayne Rooney, Noussair Mazraoui, Justin Bijlow, Paul Bosvelt, Davy Klaassen en John Heitinga gingen hem al voor. "Er zijn tegenwoordig héél veel mensen die cosmetische ingrepen doen, maar ik snap het wel dat als je met je hoofd op tv komt, dat het belangrijk is voor je aanzien. Wilfred Genee kleurt natuurlijk ook al jaren haar om een wat jongere uitstraling te houden."

De hele trend is niet weggelegd voor Maaskant. "Voor mij hoeft het niet, want ik hou meer van naturel. Maar ik heb er ook niks op tegen als mensen het wel doen. Ik vind alleen niet dat je erin moet doorslaan", gaat hij verder. "Ik ben natuurlijk weleens in Amerika en daar zie je mensen van boven de zestig, die denken dat ze nog twintig jaar zijn. Dat werkt gewoon niet. Je wordt ouder en dat is een natuurlijk proces. Je kunt ook heel mooi oud worden."

Maaskant zou in ieder geval zelf nóóit een haartransplantatie laten doen. "Ik krijg gewoon een flinke oude kop met grijs haar en so be it", vertelt de trainer van Helmond Sport lachend.

