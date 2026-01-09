Topschaatsers Kjeld Nuis en Jenning de Boo zijn zich met een groot gedeelte van de ploeg in Spanje aan het voorbereiden op de Olympische Spelen. Vanuit de zonnige oorden deelt de 21-jarige sprinter beelden. Daar zet zijn 36-jarige ploeggenoot vraagtekens bij. "Ben jij wel een mens?"

Zowel Nuis als De Boo zijn zich hard aan het opwerken richting de Olympische Spelen. Beiden wisten zich anderhalve week geleden te plaatsen voor twee afstanden in Milaan, al had Nuis daar een aanwijsplek voor op de 1500 meter voor nodig. Beiden zullen ook de 1000 meter rijden en De Boo uiteraard de 500 meter, die hij dit jaar eenmaal wist te winnen in de World Cup.

Trainingskamp

Al dat harde trainen doen de twee niet in het winterse Nederland, maar in het zonnige Spanje. Team Reggeborgh is namelijk met alle schaatsers die zich hebben geplaatst voor de Spelen op trainingskamp in het Zuid-Spaanse Dénia.

'Ben jij wel een mens?'

Vanuit daar deelt De Boo dan ook pikante beelden op zijn Instagram. Zo is te zien dat hij op meerdere foto's met een onbloot bovenlichaam oefeningen aan het doen is, zowel binnen als buiten op een hardloopbaan. " Een week trainen in de zon en de tank opladen voor de rest van het seizoen", zo schrijft hij erbij.

Deze beelden zorgen voor veel vragen bij zijn teamgenoot Nuis, die vol ongeloof een reactie plaatst onder het bericht van De Boo. " Gekke vraag, maar het heet toch sixpack?", zo begint de drievoudig olympisch kampioen met vraagtekens zetten bij het lichaam van De Boo. "Ik zie bij jou vier blokjes boven elkaar, heb jij dan een 8-pack?" Nuis kan de fysieke gesteldheid van zijn vijftien jaar jongere ploeggenoot niet geloven en draait op een ludieke manier door. "Ben jij wel een mens? Hoe zit dit? Ben jij genetisch gemanipuleerd? Ik vind het raar."

EK afstanden

Door alle intensieve voorbereidingen laten Nuis, De Boo en alle andere Nederlandse topschaatsers die zich hebben geplaatst voor de Spelen (op Anna Boersma na) het aankomende EK afstanden schieten. In Polen mogen van vrijdag tot en met zondag minder bekende Nederlandse schaatsers strijden om de Europese titels.

