Bij afwezigheid van de Nederlandse top pakte Chloé Hoogendoorn een bronzen medaille op de 1500 meter bij de EK afstanden. De 21-jarige Woubrugse maakte daarbij indruk op schaatsiconen Mark Tuitert en Erben Wennemars.

Olympiërs Marijke Groenewoud, Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong slaan allemaal deze EK afstanden over. Evenals wereldkampioene Joy Beune. Zij kiezen voor een andere route naar Milaan, waar begin februari de Olympische Spelen beginnen. Met Hoogendoorn greep Nederland alsnog een medaille op de schaatsmijl.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

"Ik ben vooral superblij. Ik heb mezelf verrast met dat ik derde wordt. Dat had ik echt niet verwacht", glunderde Hoogendoorn na afloop bij de NOS.

Is de 1500 meter haar afstand?

Eenmaal terug in de studio waren analisten Tuitert en Wennemars vol lof over haar prestatie. "Ze wint een medaille, dat is voor haar gewoon geweldig. Zo kom je in die wereld terecht en maak je de aansluiting met de wereldtop. Daar hoort een medaille bij. Het is heel mooi hoe zij dat doet, een geweldige rit", noemt Tuitert het.

"Wat ze goed doet, ze komt echt uit die sprinthoek, ze houdt de dynamiek goed. Ze heeft ook de inhoud om een 1500 meter te rijden", vindt hij. Wennemars: "Ik denk dat ze zelf eigenlijk nog niet echt weet wat ze kan op deze afstand. Nu rijdt ze de tweede tijd ooit gereden voor haar, na haar persoonlijk record op het OKT. Dan doe je het supergoed."

Volgens Wennemars is dit de ideale afstand voor Hoogendoorn, niet de 500 of 1000 meter. "Dat is het ook geworden. Jac Orie (haar coach, red.) geeft het zelf ook aan. Ze zien met haar dat zij dit aankan. Als je de snelheid kan koppelen aan de inhoud, dat is te trainen", weet hij.

'Er zit meer potentie in'

Wennemars denkt dat er nog meer potentie in zit. "De slotronde, 33,1, dat kan nog iets sneller. Er zit nog ruimte in. Ik denk dat zij echt heel blij mag zijn met dat ze deze medaille heeft. Ze is binnen de aandacht nu", verzekert de tweevoudig bronzen medaillewinnaar op de Spelen.

Tuitert gaat nog wat verder in zijn lofzang. "Zij is als jonge vrouw bij Jac Orie gekomen. Dat is best wel een moeilijke stap. Je ziet heel veel talenten daar mee worstelen. Noem een Joy Beune. Die stap naar die absolute wereldtop - helemaal als je met snelle mannen meetraint - is soms heel hoog. Dit is een hele belangrijke stap voor haar. Dat je op een podium staat met een medaille is wel een lekkere bevestiging."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.