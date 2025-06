'Daar ben ik zó ziek van geweest': Hans Kraay Jr. openhartig over grote teleurstelling in zijn leven

Hans Kraay Jr. is niet meer van de tv weg te denken. Maar wat de jongere generatie misschien niet weet, is dat er ook een oud-voetballer schuilt in de spraakmakende verslaggever. Toch kreeg Kraay Jr. te maken met een enorme domper vroeg in zijn carrière.

De zoon van Hans Kraay Sr. speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord, waar zijn vader een tijd lang speelde, trainer was en zelfs nog even technisch directeur. Maar doorbreken in Rotterdam deed de huidig voetbalverslaggever niet. Die kans kreeg hij bij AZ'67. Een droomdebuut werd echter door zijn neus geboord, nota bene door Kraay Sr..

Geen debuut tegen Feyenoord

Dat kwam naar voren in de documentaire Hansie die onlangs verscheen. In de podcast Matchday werd dat fragment aangehaald. "Daar schrok ik wel van, dat je kon debuteren en dat je vader daar een stokje voor stak", begon Sjaf (Javiensley Dams) van Broederliefde. "Ik vond dat echt gek, ik vond dat echt gek", voegde hij eraan toe.

Kraay Jr. had de mogelijkheid om op zeventienjarige leeftijd tegen Feyenoord te debuteren, in een team met onder anderen Willem van Hanegem en Bert van Marwijk. Die mededeling deed de Duitse trainer Georg Kessler aan de vooravond van de wedstrijd. "Opgewonden, ik met blosjes op mijn wangen naar mijn pa: 'Het is zover, ik sta er morgen in'. Hij pakt de telefoon belt de trainer op: 'Gaan we niet doen'", blikte hij terug.

'Zó ziek van geweest'

Kraay Sr. was destijds technisch directeur in Alkmaar en was volgens zijn zoon bang dat er wat met zijn kind zou gebeuren. "Bang dat ik niet goed zou spelen. Daar ben ik zó ziek van geweest, echt een paar jaar. Maar hij heeft het ook gedaan vanuit bescherming", was de verslaggever vergevensgezind.

Kraay Jr. volgde kort na de domper zijn vader naar de Verenigde Staten, waar ze bij San Jose Earthquakes terecht kwamen. Daar speelde hij in een elftal met onder anderen George Best en Guus Hiddink tégen namen als Johan Cruijff en Franz Beckenbauer. Door een zware knieblessure en later een dubbele beenbreuk kende de carrière van Kraay Jr. enorm veel pech. Hij speelde nog voor clubs als NAC, Brighton & Hove Albion, RKC, Helmond Sport en De Graafschap.

Carrière op tv

Na zijn actieve carrière ging hij aan de slag op de radio en televisie. Hij presenteerde op SBS6 Lachen om Home Video's en Domino Day, terwijl hij ook verslaggever was hij Oranje. Ondertussen werd hij ook onderdeel van Voetbal Inside (later Veronica Inside). Eind 2021 werd hij daar door Johan Derksen aan de kant geschoven, omdat het programma verder ging als dagelijkse talkshow over meer dan alleen voetbal.