Hans Kraay Jr. en zijn vrouw 'gebombardeerd' na eigen documentaire: 'Ik heb best wat blosjes op mijn wangen'

Hans Kraay Jr. schitterende zondagavond in zijn eigen documentaire 'HANSIE'. De documentaire is veelbesproken, onder andere door de grote namen die allemaal voorbij kwamen. Ook kwam zijn vrouw Sofie voor in de documentaire. "Ze vonden het emotioneel bij tijd en wijle."

De documentaire over Hansie werd door veel mensen bekeken, veel daarvan waren onder de indruk van Sofie, de vrouw van Hans Kraay Jr. Ze werd getroffen door een hersenbloeding en dat wordt uitgebreid besproken in de documentaire. Hans Kraay Jr. besloot direct op de knieën te gaan voor haar en dat maakte veel los.

Mooie reacties

Dat merkte hij en zijn vrouw direct na de première. "We zijn gebombardeerd, mijn vrouw Sofie en ik. Met allemaal lieve mensen die het mooi vonden, die het dynamisch vonden, die het gepast vonden. Die het emotioneel vonden bij tijd en wijle", vertelt hij in gesprek met deze website.

'Toch best heel leuk'

Hans zelf moest wel redelijk overgehaald worden om de documentaire te maken. Toen het voorstel kwam, was hij verre van overtuigd. "Ja, ik vond het eng. Ik voelde me een beetje bezwaard toen de directie het vroeg. Dat is geen valse bescheidenheid, maar als ik aan een docu denk, dan denk ik niet aan Hans Kraay Jr. Maar nu hij er is... vind ik het toch wel heel leuk."

'Ik ben helemaal geen documentairemaker'

Want voordat de première er was, had Hans zichzelf vaker dan hij lief is teruggezien op tv. "We zijn er een half jaar mee bezig geweest. En soms heb ik gezegd dat dit er misschien wel in kon, of dat er wel in kon. Terwijl ik helemaal geen documentairemaker ben", lacht hij.

"De documentairemakers hebben mij invloed op de documentaire laten hebben. Ik bloos niet snel, maar ik heb best wel wat blosjes op mijn wangen dat ik dit heb mogen meemaken." Of een carrière als maker er ooit nog in zit? "Ik moet er niet aan denken", zegt hij resoluut.

