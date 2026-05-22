Presentator Wilfred Genee heeft in de uitzending van Vandaag Inside een appje van Hélène Hendriks voorgelezen. Dat bericht had alles te maken met een man die op de achtergrond in het publiek zat.

Vandaag Inside wordt op dit moment gepresenteerd vanaf Curaçao met verschillende vaste gasten die voor het programma zijn ingevlogen. Deze week en aankomende week in het populaire praatprogramma de attractie van het eiland, maar vanaf juni neemt Hendriks die plek over met De Oranjezomer. Zij zal tot aan het WK twee weken te zien zijn met haar programma. Doordat ze nog bijvoorbeeld de Champions League-finale moet doen bij Ziggo Sport, sluit zij later aan.

Appje van Hélène Hendriks

Toch kijkt Hendriks wel al mee met de uitzendingen van Vandaag Inside en laat ze ook af en toe van zich horen. Zo ook donderdag, toen Genee live in de uitzending een appje kreeg en deze besloot voor te lezen. "Ik krijg een appje binnen van Hélène en zij zegt dat er een man in een blote bast achter René van der Gijp staat. Ze vraagt of die de komende weken ook achter haar in het publiek kan staan", vertelt Genee lachend. Na een vraag aan de man concludeert de presentator al snel dat het 'is geregeld' dat de man er bij De Oranjezomer ook bij is.

René van der Gijp zit ook elke show aan tafel bij Vandaag Inside, maar voor hem is het een druk programma op Curaçao. De oud-voetballer neemt ook nog het online item 'De Krantjes' op met presentator Genee en schuift ook elke dag aan bij zijn podcast KieftJansenEgmondGijp die hij samen met vrienden Rob Jansen, Michel van Egmond en Wim Kieft maakt. Bij de uitzending van vrijdag was Van der Gijp echter niet aanwezig, omdat hij rust nam. "Hij heeft de gewoonte om rust te nemen voor hij uitgeput raakt", vertelde Van Egmond over de afwezigheid van zijn vriend.

